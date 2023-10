Een persoon geëvacueerd na gaslek, ook school neemt maatregelen

Iets na de middag ontstond er een gaslek bij werken in de Wijnbergstraat in Wevelgem. Een persoon werd uit voorzorg uit haar huis gehaald. De nabije Wijnbergschool bracht de nog aanwezige kinderen naar de achterkant van de site. Volgens de brandweer was er geen gevaar.

Momenteel wordt volop gewerkt in de Wijnbergstraat in Wevelgem in opdracht van Proximus, dat ook daar het fibernet voor sneller internet aanlegt. Vaak loopt het bij die plannen mis en ook woensdag omstreeks 12.30 uur was dat het geval wanneer een gasleiding geraakt werd.

De brandweer kwam snel ter plekke en merkte op dat het lek op de lagedrukleiding niet op de gewone manier kon gefikst worden. Fluvius moest ter plaatse komen om een stuk van de leiding te vervangen.

Een vrouw die vlakbij het euvel woonde werd uit voorzorg geëvacueerd en kon even terecht bij haar dochter. Op vraag van de brandweer werden ook voorzorgen genomen bij de Wijnbergschool vlakbij. Zestien kinderen die er in de opvang zaten werden naar het verste deel van de schoolsite gebracht. De ouders konden via een andere weg hun kinderen ophalen. Na goed twee uur werd de straat weer vrijgegeven. (JD)