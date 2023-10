Een op de acht nieuwe Gentenaars komt uit West-Vlaanderen

In 2022 verlieten 17.196 Gentenaars de stad om elders te gaan wonen, een aanzienlijk aantal in West-Vlaanderen. Tegelijk kwamen 19.498 mensen in Gent wonen. 12,1 procent van deze nieuwe Gentenaars komt uit West-Vlaanderen.

De laatste vijf jaar zijn er 3.864 meer mensen naar Gent verhuisd dan er weggetrokken zijn. Van een algemene stadsvlucht door de hoge woonprijzen lijkt dus geen sprake, al is het resultaat niet voor alle demografische groepen hetzelfde.

Oekraïners

Het aantal verhuisbewegingen naar Gent stijgt al tien jaar, met uitzondering van de jaren 2017 en 2020 waar een terugval te zien is door de covid-19-pandemie. De trends lopen grotendeels gelijk met de periode van 2013 tot 2017.

Nieuw in de cijfers zijn Oekraïners, die 1,5 procent uitmaken van de inkomende verhuisbewegingen.Van de mensen die de laatste vijf jaar naar Gent verhuisden, komt 41,2 procent uit het buitenland. Dat is een stijging tegenover de periode 2013-2017, toen het om 37,5 procent ging.

Die stijging van 3,7 procent is deels toe te schrijven aan de Oekraïners. Op 1 januari 2023 telde Gent 1.391 personen met de Oekraïense nationaliteit. Daarmee staat Oekraïne nu op de tweede plaats, na Bulgarije en voor Afghanistan, Roemenië en Spanje, die de top 5 vervolledigen.

West-Vlamingen

Gent blijft tot ook aantrekkelijk voor Oost-Vlamingen: 33,7 procent komt van elders in de provincie, vooral de buurgemeenten. Ook West-Vlamingen komen nog steeds graag in Gent wonen: 12,1 procent van de nieuwe Gentenaars komt uit die provincie.

Ook wat betreft Gentenaars die de stad verlaten, blijven de trends ongeveer gelijk. Gentenaars die vertrekken, verhuizen nog steeds vooral naar de gemeenten rond het Gentse. In de top 5 van de meest populaire gemeenten staan Evergem, Destelbergen, Merelbeke, Deinze en Lievegem. Daarnaast verhuist een aanzienlijk aantal ook naar Antwerpen en West-Vlaanderen.