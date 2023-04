Een mooier en warmer Menen dankzij Giraff

Hoe maak je van je eigen buurt de perfecte buurt? Het is de hamvraag die aan iedereen werd gesteld tijdens de eerste editie van GIRAFF. Het project moet mensen niet alleen samenbrengen, het moet eveneens een spreekbuis richting gemeentebestuur worden.

“Is er genoeg parking? En wat denkt u van de verkeersdrukte hier? Zou hier een speeltoestel moeten staan? Wat zou u zelf graag anders zien?” Voor een grote kaart, open gerold op het pleintje dat de hoek vormt van de Koningstraat en de Stationsstraat, kunnen buurtbewoners met stickers en fiches hun ideeën met iedereen delen. Op de achtergrond waakt een enorme giraf over het tafereel.

Het nieuwe en vooral erg guitige initiatief werd door de mensen van Beweging.net gelanceerd. “We willen bewoners vooral prikkelen om te gaan nadenken over hun eigen buurt, hun eigen leefwereld”, lacht Francis Devlamynck. Hij is één van de drijvende krachten achter het project en hoopt hiermee vooral om van Menen een mooiere en warmere plaats te maken. “Op het einde van de dag verzamelen we alle gegevens, alle ideeën en voorstellen en gieten we dit alles in een concreet voorbeeld. Samen met enkele foto’s, die we dan gaan photoshoppen, proberen we dan ook een effectief beeld te vormen van de perfecte buurt zoals de mensen die er wonen het zien. Het kunnen zowel grote als kleine voorstellen zijn maar van zodra men ze op foto kan zien, is het heel wat eenvoudiger het te gaan inbeelden.”

Lange nek

Het geheel wordt in één dossier gegoten en zo aan het stadsbestuur overhandigd. “Al maken we graag duidelijk dat we geen deel uitmaken van de lokale politiek”, vult Francis meteen aan. “We maken aan de mensen hier dan ook geen beloftes over de daadwerkelijke uitvoeringen van alle voorstellen. Toch helpt het ook de lokale politici om meer betrokken te raken met wat er echt leeft onder de mensen.”

De gigantische giraf waakt, een dier dat niet zomaar lukraak werd gekozen. “Er is natuurlijk de symboliek, de lange nek”, lacht Francis. “De mensen hier steken ook ergens hun nek uit voor hun eigen buurt. Daarnaast is het GIRAFF met een dubbele F. Het is de afkorting van Goed In Ruimte @ Foto en Film. Want dat is net het sterke aan het project: we brengen alles in beeld.”