Een mooi kerstgeschenk: kater Wizzie is na vier jaar weer thuis

Op een avond 4 jaar geleden liet de zoon van Christiane Vanelstlande uit Wulvergem hun kat Wizzie buiten en dat was de laatste keer dat het gezin het diertje zag. Vorige week kreeg Christiane een mailtje van het dierenasiel in Ieper dat het dier terecht was. “Het mooiste kerstgeschenk ooit.”

In het voorjaar van 2018 haalden Christiane Vanelstlande en Marc Vandencruysse uit Wulvergem het poesje Wizzie in huis. 7 maanden later verdween het beestje. “Op een avond vroeg mijn zoon mij of hij Wizzie nog even mocht buitenlaten. Dat mocht uiteraard, maar de kat keerde nooit meer terug”, herinnert Christiane zich nog goed.

“We zochten overal in de buurt. Ook de grachten en de graskanten controleerden we, want het was niet onmogelijk dat Wizzie was aangereden. Onze zoektochten waren echter tevergeefs. Waarschijnlijk was het beestje meegenomen door iemand, want het was zeer aanhankelijk. Mijn troost was dat Wizzie wellicht een nieuw warm huisje had gevonden.”

Poes gechipt

Vorige week dinsdag was Christiane bij haar thuis nog kasten in orde aan het maken toen ze op het paspoort van Wizzie stootte. “Mijn man zei dat ik het na al die tijd wel mocht weggooien, want hij achtte de kans dat we de poes nog zouden terugzien zo goed als onbestaand. Omdat het zo fel regende die dag had ik het oud papier nog niet buiten geplaatst, zodat het boekje nog niet was verdwenen. Ongelofelijk dat we net toen een mail kregen van het dierenasiel in Ieper waarin stond te lezen dat onze kat terecht was. We dachten eerst dat het om een grap ging, maar het bleek wel degelijk onze Wizzie te zijn. Gelukkig dat de poes gechipt was, anders hadden de mensen van het asiel nooit bij ons terechtgekomen.”

Het gezin heeft al verschillende katten gehad en altijd waren het zwarte poezen. “Sommige mensen vinden dat een beetje akelig, een zwarte kat, maar ik vind dat juist zo mooi”, zegt Christiane. “Omdat we zo fel hadden getreurd nadat Wizzie was verdwenen, namen we geen nieuwe kat meer in huis. Nooit hadden we echter kunnen denken dat de poes nog terug zou komen, het is echt een totale verrassing. We zijn de mensen van het asiel dan ook heel dankbaar. Hij zal zich wel weer een beetje moeten aanpassen aan zijn nieuwe stek, maar dat zal wel lukken, denk ik.”

Nieuwe thuis

Wizzie bleek een tijd bij een 74-jarige dame uit Ieper te hebben verbleven, samen met nog enkele andere katten. De vrouw overleed 2 weken geleden en haar vriendin Josiane bracht de 3 poezen naar het dierenasiel van Ieper. Naast Wizzie was dat een witzwarte kattin en een grijze oude halflangharige kater.

“Anny, de vrouw die de katten hield, was een beetje levensmoe na de dood van haar dementerende man 3 maanden geleden”, zegt Josiane. “Ze reed nog met de wagen, al was het soms ’s avonds zonder lichten. Hoewel het echtpaar geen financiële problemen had, belden ze nooit de dierenarts. Anny mocht immers geen kosten doen van haar man. Na het overlijden van hun siamese kat, mocht ze geen poes meer hebben. Als protest hield ze dan maar alle katten die op bezoek kwamen bij zich. Ze gaf ze niet alleen eten, ze liet hen zelfs in bed slapen. Later zat de grijze kater, die ze Grizzie gedoopt had, wél op haar man zijn schoot. Ze verwende ‘haar’ katten, maar een dierenarts kwam er niet binnen.”

Nog een kat zoekt een thuis

“Bij controle bleek dat 2 van de 3 katten gechipt waren. De zwarte kater bleek dus van Christiane uit Wulvergem te zijn, terwijl een witzwarte kattin toebehoorde een iemand die we via mail konden bereiken”, zegt Myriam Lamaire van het dierenasiel. “Die vrouw was haar kat al anderhalf jaar kwijt en kon het niet geloven dat ze terecht was. Dus bij deze nog eens aan ieder katteneigenaar een oproep om je kat te laten chippen én je gsm-nummer of mailadres op CAT-ID te wijzigen indien nodig.”

“Gelukkig bleek bij beide eigenaars het mailadres nog te kloppen”, zegt Myriam. “De derde kat, de oude grijze kater Grizzie, was niet gechipt en al van kleins af aan bij Anny. Ondertussen heeft een dierenarts van ons dierenasiel hem de nodige zorgen verstrekt: de kat werd gecastreerd en gechipt. De dierenarts haalde een grote vetbol weg in zijn nek en controle het dier op kattenaids en leukose. Gelukkig zijn beide test negatief. Bij het nakijken van zijn gebit, bleek welgeteld nog een halve hoektand over. Hopelijk vinden we iemand bereid om voor Grizzie te zorgen, zodat ook hij net als de twee andere katten een nieuwe thuis krijgt.”