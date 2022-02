Eén miljoen coronasteun voor bijna 1.000 Oostendse gezinnen

In 2021 zorgde het OCMW voor de verdeling van meer dan 1 miljoen euro corona-steun aan 956 gezinnen. Het merendeel ging naar huursubsidies. Voor veel gezinnen maakte de steun een wezenlijk verschil.

Het OCMW keerde vorig jaar 1.018.165 euro coronasteun uit aan 956 gezinnen, 990.000 euro kwam van de federale overheid. Daarmee weerlegt voorzitter Natacha Waldmann (Groen) de opmerkingen die meermaals werden geuit, dat niet alle steun ter bestemming zou geraken : “Het was een bewuste keuze om het niet collectief uit te delen door middel van voedselbonnen of laptops. We hebben op maat gewerkt en zijn met mensen individueel aan de slag gegaan. Daardoor konden we de hulpvragen zeer gericht in kaart brengen en mensen doelgericht helpen. Het was opvallend dat één op drie van de toekenningen gebeurde aan mensen die bij onze diensten niet bekend waren. Het bewijs dat de hulpverlening laagdrempeliger en breder bekend is en we voor elke Oostendenaar werken.”

Er kwamen tussen september 2020 en eind 2021 in totaal 1410 hulpvragen voor de coronasteun. 1200 dossiers, of 85 procent, kreeg ook effectief steun.”956 gezinnen werden geholpen. In de meeste gevallen ging het om een eenmalige steun. Slechts in een beperkt aantal gevallen was er meerdere maanden steun.” Uit cijfers van het OCMW blijkt dat de grootste noden lagen bij huisvesting (44 %), onbetaalde school- of ziekenhuisfacturen (21 %) en digitale ondersteuning (13 %), waarbij het OCMW tussenkwam voor een online abonnement of de aankoop van een laptop. “We hebben veel mensen op de sporen kunnen houden”, zegt Waldmann.

Laptop van het OCMW

Tine klopte in oktober aan bij het OCMW : “Mijn dochter gaat naar de hogeschool en daar hebben ze een sterke laptop voor de tekenprogramma’s nodig. We hebben zelf onvoldoende pc’s om haar te helpen, dus stapte ik naar het OCMW. Dat voelde vreemd aan. Ik moest veel papieren invullen en bezorgen, maar finaal kwamen ze tussen voor een nieuwe laptop. Het maakte voor ons gezin een groot verschil.” Begeleider Marjolein Samaey en diensthoofd Geert Lowyck bevestigen : “De rechthebbenden waren zowel mensen met een klein inkomen, zelfstandigen, mensen die technisch werkloos waren als cliënten die al in schuldbemiddeling zaten.”

Vooruit waarschuwt

Oppositiepartij Vooruit kwam vorig jaar vaak tussen over de steun. John Crombez : “De eerste maanden raakte de steun niet tot bij de mensen. De 990.000 euro kon uiteindelijk besteed worden omdat er twee keer een verlenging in het parlement werd goedgekeurd. De werkwijze toont aan dat ze in een crisis niet snel genoeg schakelen. Er is nu een nieuwe federale subsidie van 560.000 euro voor energiesteun. Na anderhalve maand is er nog niets gebeurd, terwijl ook deze steun snel bij de mensen moet geraken.”