Een lied en een taart voor vrijwilligers De Zonnebloem

Enkel nog de examenperiode scheidt leerlingen, leerkrachten en vrijwillige medewerkers van het einde van het schooljaar in De Zonnebloem. Een bedanking voor de vrijwilligers was meer dan ooit op zijn plaats. Ze werden getrakteerd op een taartje met koffie en een gezellig onderonsje. De leerlingen toonden hun waardering met een lied.

“De vrijwilligers komen ons helpen bij het voorlezen in de klassen”, zei directeur Jan De Decker. “Wij hebben ook vrijwilligers die actief zijn in ons slaapklasje. Dankzij die slaapjuffen kunnen de kleinsten onder de middag een verkwikkend dutje doen. We zijn ook de politie heel dankbaar, want zij houdt aan de schoolpoort veiligheidsbevorderend toezicht. Niet te vergeten is de technische dienst van de gemeente, die hier vele klusjes klaart. En dan zijn er nog de fietsopa’s die voor verkeersbegeleiding zorgen”, aldus nog de directeur. (JM/foto JM)