Een kwarteeuw inzet voor lokalen scouts en gidsen

Een kwarteeuw geleden werden de eerste plannen in elkaar gezet voor de vervanging van de oude houten scoutsgebouwen uit de jaren 60. Iedereen die destijds meehielp aan het het realiseren van de lokalen van scouts en gidsen op het Gaverdomein werd in de kijker geplaatst.

Tijdens het terugkijkmoment vertelde Jurgen Beke over de start en de voorbereiding van de bouwwerken. Hierin vermeldde hij de oprichting van een nieuwe vzw ‘bric-collage’ die bij de start geleid werd door wijlen ereschepen Arnold Vantieghem. Hij wees ook op de inbreng van wijlen pater Rik voor de bouw en de werking van de groep.

Goede leerschool

José Hackelbracht belichtte onder meer de financiering en de grote zoektocht naar sponsors. In september 2001 werden de lokalen geopend en in 2014 werd een bijkomende grote berging gerealiseerd.

Lander Vandenheede wees op de mix van generaties in de vzw. “Dit was voor jongeren een goede leerschool voor het leven.”

Thijs Benoit wierp een blik op de toekomst van het Gaverdomein waarin de lokalen gevestigd zijn. “Vanuit de scouts pleiten wij voor het behoud van de open en groene zone.”

Groepsleidster Emma Anckaert sprak in naam van de bewegingen en de leiding haar grote dankbaarheid uit aan de velen die gedurende 25 jaar de lokalen beredderden en beheerden.

Burgemeester Claude Croes wees op het belang van de jeugdbewegingen. “Deerlijk is in alle facetten doordrongen van mensen die hun sporen verdienden in de jeugdbewegingen.”

Kleine attentie

Er lag voor iedereen een kleine verjaardagsattentie klaar om op sjaal of trui te naaien of te kleven.

In het guldenboek van de gemeente staat vermeld dat de vereniging volledig ten dienste staat van de Scouts en Gidsen Deerlijk. “Morele en financiële steun bieden bij de realisatie en het beheer van de gebouwen.” Aansluitend op de terugblik was er een receptie en ‘s avonds kaas en wijn onder de naam ‘bricovino’.