Een krans voor alle gesneuvelde rugbyspelers onder aanwezigheid van voormalig kapitein All Blacks tijdens speciale Last Post in Ieper

Zondagavond vond er een speciale Last Post plaats in Ieper. De dag nadat de All Blacks, het Nieuw-Zeelands rugbyteam speelde tegen Zuid-Afrika in Parijs en verloor met 11 tegen 12 in een bloedstollende finale van het WK rugby.

Voormalig kapitein van de All Blacks, Sir Wayne ‘Buck’ Shelford was aanwezig samen met enkele andere Nieuw-Zeelanders, zij spraken de Exhortation uit, waarna Sir Wayne, samen met Marc Ruiters (namens de Belgische rugbyfederatie) een krans neerlegde ter ere van alle gesneuvelde rugbyspelers.

Na de plechtigheid werd het gulden boek getekend en mocht Sir Wayne een geschenk ontvangen uit handen van de Last Post voorzitter Benoit Mottrie, waarna de gasten nog op foto wilden met de klaroeners. (EF)