Een koers voor iedereen dankzij ‘Seingevers Rikko2015’

Een ‘velokoers’ waaraan iedereen kan deelnemen: dat organiseert ‘Seingevers Rikko2015’ samen met Johan Laridon van De Groene Dreve op 15 augustus in het centrum van Ardooie.

Er was een tijd dat de wieleramateurs uit de regio in Ardooie konden deelnemen aan de wielerwedstrijden op de Wezefeesten. Daar is de fietskoers van de affiche verdwenen. Nu zetten ze deze koersen weer in Ardooie centrum in de kijker.

Rik Goemaere: “Als Seingeversclub dragen we het wielrennen een warm hart toe. Bijna wekelijks zijn we op wielerwedstrijden en andere evenementen actief om alles in veilige banen te leiden. Maar nu organiseren we zelf een koers van amateurs. We vonden in onze lokaalhouder een aangename bondgenoot, voor de organisatie. En Johan van De Groene Dreve sprak Arlette van De Roose aan om mee in de boot te stappen. Daar zal op 15 augustus de start gegeven worden van drie wedstrijden.”

Op 13.30 uur starten de C en C+ renners. Dat zijn zestigplussers, zowel dames als heren. Om 15.00 uur is het de beurt aan B en B+, de veertigplussers. En wie jonger is, kan om 16.00 uur aan de tocht beginnen.

Johan Laridon: “Graag starten we aan café De Roose, waar Arlette veertig jaar achter de tapkraan staat en onlangs haar zestigste verjaardag vierde. De aankomt is aan De Groene Dreve. Er is een leuke prijzenpot met manden streekproducten, waardebonnen en mooie prijzen in natura. De wedstrijd is erkend door de Vlaamse Wielerbond en de Seingevers staan in voor de veiligheid op de weg.”

Het parcours is dat van de vroegere ‘Petit Menin’-wedstrijd. Dat is via de Stationsstraat naar de Monseigneur Roelensstraat, de Brugstraat, de Pittemsestraat, de Zwart Leeuwstraat en de Melkerijstraat weer naar de Stationsstraat.