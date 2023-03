‘Een knikje en kopje?’ is vervolg op de ‘Knikjesstraat’

In 2019 zette Zarra Neirynck (18), eerstejaarsstudente Toegepaste Psychologie aan Howest Brugge, met haar ondertussen bekende straatbord ‘De Knikjesstraat’ de Vlamingen aan tot een vriendelijk knikje. Vier jaar later breit de tiener een vervolg aan haar project en wil ze het succes van ‘De Knikjesstraat’ doortrekken naar secundaire scholen.

“Een knikje is een kleine moeite die niets kost, maar veel oplevert”, vertelt Zarra enthousiast. “Met ‘een Knikje en Kopje?’ wil ik in de eerste plaats werkgeluk bij scholen en leerkrachten uit het secundair onderwijs op de kaart zetten. In de meeste scholen zitten de leraren in de leraarskamer vaak apart aan een tafel te werken. Dat is jammer want even tijd maken om met elkaar te praten, kan wonderen doen. Het bordje is dan ook een uitnodiging om vaker eens samen een kop koffie te drinken en een babbeltje te slaan.”

Maximale verbinding

Voor de uitwerking van haar nieuwe project werkt Zarra Neirynck samen met ‘Kapitein Werkgeluk’, een onderzoeksproject van Howest dat het werkgeluk in het secundair onderwijs wil bevorderen. Leerkrachten gelukkig aan boord houden, is het leidmotief van het project.

“Samen een kopje koffie drinken, is een uitgelezen moment om je collega’s beter te leren kennen”, vult Zarra nog aan. “Het zorgt voor veiligheid, vertrouwen of een warm extraatje. Ik ben ervan overtuigd dat maximale verbinding tussen leerkrachten één van de belangrijkste elementen is van werkgeluk.”

Ondertussen hangt het bordje ‘Een knikje en kopje?’ al in een tiental Brugse scholen. Ook basisscholen kunnen deelnemen aan het initiatief. Wie zo’n gratis bord wenst, kan een aanvraag sturen naar zarraknikt@gmail.com.

(PDC)