Op de Dag van de Vrijwilliger toostten alle betrokkenen op een jaar sociale kruidenier Thope die op 7 november 2022 officieel geopend werd. Thope is de voortzetting van de voedselbedeling van Kerit. De sociale kruidenier is een buurtwinkel die kwaliteitsvoeding en basisproducten aan sterk verminderde prijzen biedt aan wie het financieel moeilijk heeft. En is ook een ontmoetingsplaats. Sprekers burgemeester Romina Vanhooren, Jos Desmeth, verantwoordelijke Celine Vandycke en schepen van Welzijn Jens Balliere hadden veel woorden van dank voor de vele vrijwilligers die er voor zorgen dat Thope vandaag succesvol is. (foto LIN)