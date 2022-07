Een jaar na de zondvloed: Ardense camping van Koksijdenaar Filip Dewulf draait weer op volle toeren

Precies een jaar geleden sloeg het noodlot toe in Wallonië en in Limburg. Ook Camping Benelux, het levenswerk van Koksijdenaar Filip Dewulf in het pittoreske stadje La-Roche-en-Ardenne aan de oevers van de Ourthe, ontsnapte niet aan de alles verwoestende zondvloed. De ravage was enorm, maar Filip en zijn team hebben keihard gewerkt en kunnen nu opnieuw gasten ontvangen.

“Sinds april is het hele domein volledig vernieuwd”, vertelt Filip. “Vorige zomer was het vooral alle hens aan dek om zo snel mogelijk het terrein dat eruitzag als oorlogsgebied, weer klaar te stomen. We wilden vooral onze klanten die hadden geboekt niet teleurstellen en hen de vakantie gunnen waar ze zo lang naar hadden uitgekeken.”

Maar Filip heeft het typische West-Vlaamse karakter van een doorzetter en keiharde werker die niet bij de pakken bleef zitten. Ook zijn positieve mindset is opvallend. Daarmee stimuleert hij ongetwijfeld zijn medewerkers en bezorgt hij zijn klanten een echt vakantiegevoel.

60 werknemers

“Wat we vorig jaar hebben meegemaakt, dat hadden we ons nooit kunnen indenken, maar het is ons wel overkomen, na 24 jaar! Die eerste maanden waren echt niet om blij van te worden, maar we hebben door die ramp wel veel geleerd. Gelukkig zijn we altijd goed verzekerd geweest, maar ons levenswerk weer op de rails krijgen, was een serieuze financiële aderlating. Daarbij heb ik een grote verantwoordelijkheid: in de zomer werken hier zo’n 60 mensen, onder wie ook koppels met kinderen. Ik wilde iedereen weer aan het werk kunnen zien! Daarom hebben we beslist om zo snel mogelijk alles aan te pakken. Ik had er genoeg van om geconfronteerd te worden met die troosteloze aanblik van wat die ravage had teweeggebracht. Het moest vooruitgaan! Met de hele ploeg zijn we erop gevlogen. Kilometers kabel hebben we in de grond gestoken, we hebben het hele zwembad uitgebroken en vernieuwd. We hebben met zijn allen gezwoegd, maar het resultaat mag er zijn, en we zijn er beter uitgekomen… Behalve financieel natuurlijk.”

Veel vaste klanten

Filip is alvast tevreden, want het kampeerterrein loopt aardig vol. “We hebben veel vaste klanten, die we elk jaar terugzien, maar er dagen ook nieuwe mensen op. Sommige mensen zijn zelfs het afgelopen jaar tussendoor al eens komen piepen en stelden tevreden vast dat ze met een gerust gemoed hier weer hun vakantie zouden kunnen doorbrengen. Wat we nu nog nodig hebben is een echte Belgische zomer waarbij regen en zonnige periodes elkaar op tijd en stond afwisselen, zodat de natuur mooi in balans blijft!”

Camping Benelux: Rue de Harzé 24, 6980 La-Roche-en-Ardenne – info@campingbenelux.be.