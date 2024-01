Eén jaar na de heisa rond het ‘smurfendorp’ is de rust weergekeerd: “Alles went, nu kijken we uit naar laatste afwerking van het project”

Het project Cederlaan en de bouw van de nieuwe sociale huurwoningen met appelblauwzeegroene faiences veroorzaakte heel wat beroering in Kortrijk en haalde toen zelfs de Gazet van Antwerpen. Actiecomité Drie Hofsteden diende een klacht in tegen de gevelbekleding, omdat de bewoners te weinig inspraak kregen. Een jaar later zijn de gemoederen bedaard en kijken de buurtbewoners uit naar de laatste fase van de opwaardering van de wijk.

Woonmaatschappij SW+ en KRAS architecten werken samen om van de wijk Cederlaan (Ceder-, Sparren- en Perziklaan) een aantrekkelijke en duurzame woonbuurt te maken met een divers aanbod van 127 woningen. Het verfrissen van de buurt omvat zowel de renovatie van de bestaande woningen tot bijna-energieneutrale woningen, als het bouwen van laagenergetische nieuwbouwappartementen. Er komen groene gemeenschappelijke binnentuinen die zorgen voor een aangename woonomgeving en contact tussen de bewoners.

“De focus ligt op vergroenen en ontharden, en bijkomend doorlaatbaarheid. Een wijk waar meer kan door gewandeld en gefietst worden”, zegt Thomas Raes, directeur bij SW+. “Onder het project ‘Natuur in je Buurt’ zoeken we aansluiting naar groenzones op verschillende wijken, een groene corridor tussen Cederlaan, Nieuw Kortrijk en De Bildings. We planten streekeigen groen aan, voorzien rustpunten en connecteren zo verschillende buurten. De aanleg van kleinere wandelpaden zorgt voor meer toegankelijkheid.”

‘Zwembadtegels’

Na de afwerking van fase 1 in de Cederlaan en Perziklaan waren verschillende bewoners verbaasd toen ze de huizen met appelblauwzeegroene ‘zwembadtegels’ zagen. Al gauw werd de term ‘smurfendorp’ in de mond genomen. Al moet de kritiek genuanceerd worden. De bewoners van de kleurrijke woningen vonden de commotie overroepen en zijn tevreden met het kwalitatieve nieuwbouwproject. “Akkoord, de groenblauwe tegels zijn heel wat anders dan de roodbruine of gele bakstenen, maar het went wel. Meer nog, eenmaal de straten en de beplanting afgewerkt zijn, wordt het geheel echt mooi en zal alles meer tot zijn recht komen”, klinkt het nu in de Cederlaan.

Wat verderop in de rij woont Nesima Parwana er al bijna drie jaar met haar man en vier kinderen. “Ik heb het hele debat rond de tegels nooit begrepen. Ik heb geen probleem met de kleur en vind het best wel mooi, al wou onze dochter Senna liever rode tegels want ‘blauw is voor jongens’ (lacht). Mensen met grote gezinnen zijn vooral blij om kwalitatief te kunnen wonen. Hiervoor woonden we in een appartement in Heule met twee kleine slaapkamers. Dat is niet evident met kinderen. Deze woning is groter, bevindt zich in een betere wijk met een vriendelijke buurt. In Heule kregen we soms te maken met racisme. De vele nieuwe sociale woningen zijn een grote verbetering met vroeger en de discussie rond het uitzicht is gaan liggen. Wij horen er alleszins niets van.”

Ook het actiecomité heeft de strijdbijl begraven en richt zich nu op nieuwe hete hangijzers zoals het nieuwe busplan van De Lijn.

Sobhan (5), Yasin (1) in de armen van Senna (7) en Husna (3) zijn tevreden met hun woning. © MD

“Eindresultaat beoordelen”

Schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester) herhaalt: “Discussies over architectuur zullen altijd bestaan, gelukkig maar, het zorgt voor verschillende meningen en stijlen. Onze stad wil geen uniforme architectuur. Ik heb altijd gepleit om het eindresultaat te beoordelen, inclusief de vergroening en heraanleg van de straten. De wijk van de jaren 60 was uitgeleefd. Het is onze taak om te zorgen voor opwaardering en woonkwaliteit.”

“Er zijn geen aanpassingen aan het ontwerp meer gebeurd. Het architectenbureau werd destijds geselecteerd na afweging en wedstrijd. We gaan er niet lichtzinnig over. We moeten de beroepsernst van architecten respecteren. Inspraak mag er zijn in de vroege fase, dat doen we in alle grote projecten elders in de stad. De klachten die voortkwamen over het gebrek aan communicatie zijn toe te schrijven aan het vorig management, nog voor de woonmaatschappij fusioneerde.”

Klaar voorjaar 2025

Momenteel werkt het project aan de sloop van 12 woningen, de renovatie van 41 woningen en nieuwbouw van 10 woningen. “Die fase hopen we tegen midden 2024 te kunnen afronden. De oplevering van het totaalproject is voorzien voor augustus. Daarna start fase 3 met de infrastructuur en omgevingsaanleg in de wijk die af moet zijn in het voorjaar van 2025”, aldus Thomas Raes, directeur bij SW+.