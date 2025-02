Een jaar na de brand bij Carole Himpens en Roeland de Grande: “Het regende letterlijk binnen”

Carole Himpens en haar man Roeland de Grande werden op 5 februari vorig jaar getroffen door een zware woningbrand. De brand legde vooral de nieuwe aanbouw achteraan in de as en de blusschade maakte het huis onbewoonbaar. Noodgedwongen vonden ze onderdak bij hun dochter in Ichtegem.

De verzekeringsmakelaars kwamen snel ter plaatse en binnen een maand was het dossier volledig, waarna een tegenexpert de verdere afhandeling op zich nam. In maart begon de firma Belfor met de professionele opruiming en reiniging van de meest beschadigde delen.

“Wat nog overeind stond, hebben Roeland en ik zelf onder handen genomen. Dat was een gigantische klus. Urenlang hebben we geschrobd en gepoetst om de woonkamer, keuken, inkomhal en slaapkamer opnieuw enigszins bruikbaar te maken. We leefden in primitieve omstandigheden, water haalden we buiten aan de pomp, warm water was er niet en elektrische verwarming evenmin. Gelukkig konden we de houtkachel in de woonkamer gebruiken. Onze slaapplaats? Een matras op de grond”, blikt Carole terug.

In mei vorig jaar startten hun kinderen, Freek, Abel, Bramme en Klaas, een crowdfundingsactie op. “Dat bracht ongeveer 3.000 euro op. Met dat geld kochten we vooral het basiswerkmateriaal aan zoals een boormachine, hamer, nagels, waterpas, elektrische schroevendraaier enzovoort.”

Op eigen kosten

“We kregen weer de moed om te heropbouwen, want even dachten we er anders over.” Door de natte en koude lente konden ze niet langer wachten en besloten ze zelf een loodgieter in te schakelen, volledig op eigen kosten.

“We hadden opnieuw stromend water en warm water dankzij de installatie van een boiler. Het dak was een prioriteit, want door de schade regende het binnen. Het lekkend dak hebben we met de hulp van familie en vrienden waterdicht gemaakt, want een nieuw dak werd pas geplaatst eind september. Zo lang konden we dus niet wachten, het regende letterlijk binnen”, vertelt Roeland.

“We deden ook loodgieterswerken om de wasmachine opnieuw aan te sluiten, zodat ik thuis zelf de was kon doen. Ik heb een tijdlang de was bij onze dochter, vrienden en bij ons mama gedaan. We hebben niet gewacht tot de verzekering met centen kwam, want dan was het wachten tot oktober. De wachttijd was zwaar, maar de noodzaak om weer een beetje normaal te kunnen leven gaf ons de kracht om door te zetten”, zegt Carole.

Ondanks de moeilijke situatie kijkt Carole met dankbaarheid terug op de steun uit de buurt. “Bovekerke is een hechte gemeenschap. We kregen ontzettend veel hulp van buren en vrienden, en dat heeft ons er echt doorheen geholpen. Van praktische hulp tot morele steun, het maakte een groot verschil in ons herstelproces.” Het duurde tot oktober voor de verzekering uiteindelijk uitbetaalde, maar vanaf dat moment konden Carole en Roeland de volgende fase van de renovatie aanvatten. “Het dak is volledig vernieuwd, de gevel werd aangepakt en de buitenmuren zijn opnieuw gemetst. Ook de badkamer is nu helemaal gerenoveerd.”

Afwerkingsfase

De werken zijn nog niet in de laatste fase, maar het koppel is bezig met een groot deel in de afwerkingsfase. De aanbouw achteraan, die volledig verdween in de brand, zal opnieuw opgebouwd kunnen worden in het voorjaar, rond april. Dan kunnen de aannemers ook de laatste werken binnenshuis uitvoeren. “Nog één slaapkamer boven moet volledig gerenoveerd worden. De inkomsas achteraan zal onze volgende grote klus zijn binnen en in de zomer zullen de muren in de woonkamer en de keuken opnieuw geschilderd worden. Na de heropbouw van de aanbouw achteraan zal ook de binnenkant worden afgewerkt.”

Het afgelopen jaar was loodzwaar, niet enkel en alleen door de brand en de lange wachttijd op de verzekering, maar Roeland onderging een rugoperatie kort na de brand waardoor het koppel de werken niet direct zelf konden starten. “We hebben geleerd hoe veerkrachtig we zijn en de steun van onze familie, vrienden en buren hebben ons geholpen om vol te houden. Sinds de verzekering uitbetaalde en we weer stappen vooruit kunnen zetten is er opnieuw perspectief en dat maakt een wereld van verschil”, eindigt Carole Himpens.