Een jaar geleden verdronk de 17-jarige Shekina, lessen werden er echter niet uit getrokken: “Nog te vaak moeten we ingrijpen als mensen in problemen door de verraderlijke zee”

Een jaar geleden – op 12 augustus 2021 – verdronk in Oostende de 17-jarige Shekina in zee. Een wake-up call voor de verraderlijke onderstroom van de Noordzee voor de strandgangers, zou je denken. Toch lijken de strandgangers er geen lessen uit getrokken te hebben. “Nog al te vaak moeten we mensen uit het water halen”, klinkt het.

Levy Meyer, hoofdredder bij de Oostendse strandreddingsdienst was vorig jaar – toen nog als adjunct-hoofdredder – niet aan het werk op de dag dat Shekina in Oostende het leven liet, maar hij herinnert zich het incident nog goed. “Shekina was met zijn vrienden op bezoek in Oostende en kon niet zwemmen, maar trok toch de zee in. Dat is enerzijds om problemen vragen, hoe erg het ook is voor die jongen en zijn familie. Tegen de zee win je nooit en dat zouden mensen ondertussen toch al moeten weten. De Noordzee kan door de onderstroom heel gevaarlijk zijn.”

Of er lessen uit het spijtige ongeval met Shekina werden getrokken door de strandgangers? “Niet naar mijn gevoel”, zegt Levy. “Je merkt – en dan vooral bij strandgangers uit het binnenland – dat ze de gevaren van de zee onderschatten. De mensen die zelf aan de kust wonen, kennen de zee. Op de plaats waar we het meest moeten ingrijpen, zitten ook de meeste toeristen.”

Jobstudenten

Ingrijpen moesten de strandredders de voorbije maand juli zo’n vijftien keer. “Dan heb ik het over het effectief redden van mensen uit de zee waarbij onze strandredders zich in het water moeten begeven”, duidt Meyer. “Het gebeurt nog al te vaak en eigenlijk zou de ideale wereld er eentje zijn waarbij wij niet meer nodig zouden zijn, maar dat is fictie.”

Waarnemend burgemeester van Oostende, Kurt Claeys (Open VLD), was op de dag waarop Shekina verdronk ook waarnemend burgemeester. “Dat was een helse dag”, herinnert Claeys zich nog goed. “Vooral voor de strandredders, want we mogen niet vergeten dat het hier nog steeds om jobstudenten gaat, he. Je zoekt en je zoekt en dan krijg je enkele uren nadat de zoekactie werd stopgezet het nieuws dat er de jongen verdronken is. Verschrikkelijk.”

Werken

Vorige winter werden suppletiewerken uitgevoerd op het strand en dat zorgde ervoor dat de zandbanken vlakbij het strand verdwenen zijn. “Die werken werden niet uitgevoerd omwille van het ongeluk, maar in kader van het kustverdedigingsplan”, is Claeys duidelijk. “Maar ze hebben er wel mee voor gezorgd dat dit stuk zee een pak veiliger is geworden. De zee verandert echter elke keer opnieuw en net dat maakt haar zo gevaarlijk. Eigenlijk zouden alle scholen uit het binnenland op zeeklassen moeten komen naar de kust zodat ze de gevaren van de zee leren kennen van jongs af aan.”

De voorspelde warme dagen zorgen ervoor dat het alle hens aan dek is, zowel bij het stadsbestuur als bij de strandredders. “We zetten twee extra redders in en zijn natuurlijk op onze hoede”, duidt de hoofdredder. “We proberen ook preventief te werken en mensen te waarschuwen voor de gevaren. Maar dan moet iedereen nog willen luisteren, natuurlijk.”

Ook bij het stadsbestuur zijn ze voorbereid. “We volgen uiteraard de situatie op de voet en grijpen in waar nodig als het erg druk wordt, maar we verwachten niet al teveel problemen. Ondertussen zijn we al wat gewoon en weten we de situatie in te schatten. Er worden extra treinen ingezet en dat zorgt ervoor dat er een pak extra volk naar de kust komt, maar we zijn voorbereid”, aldus Kurt Claeys.