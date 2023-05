Een historisch keerpunt: het einde van de West-Vlaamse brain drain

Komt er een einde aan de West-Vlaamse brain drain? Volgens het Brugs gemeenteraadslid Alexander De Vos (CD&V) was er in 2022 een historisch keerpunt.

Vorig jaar verhuisden 2022 West-Vlamingen naar Gent, maar keerden er 1818 Gentenaren terug naar de kustprovincie. Dat betekent bijna het einde van de West-Vlaamse brain drain. Samen met partijgenoot Olivier Strubbe wil Alexander De Vos de ludieke campagne ‘Kéérde ki were’ lanceren om uitgeweken jonge Bruggelingen terug naar hun vaderstad te lokken.

Trots op Brugge

“Brugge moet hierop inspelen en zich profileren als een stad die aantrekkelijk is voor jonge gezinnen en alleenstaanden”, zegt Alexander De Vos. Olivier Strubbe stelt vijf concrete acties voor : een ‘trots op Brugge’ pakket met gadgets, een pas met kortingen bij de lokale handelaars, een terugkeerfuif, een infopunt in het Huis van de Bruggelingen en de afgestudeerden warm maken voor vacatures in Brugge.

Ze konden evenwel jeugdschepen Mathijs Golderis (Vooruit) niet begeesteren met hun actiepunten. Die vindt dat de jongeren die in Brugge studeren evenveel recht hebben op die gadgets en kortingen: “Maar ja, dan moet je die aan duizenden jongeren geven…”