Een hele zomer suskewiet in Ardooie

De Koninklijke Vinkenmaatschappij de Verenigde Liefhebbers in Ardooie heeft haar negentigste werkingsjaar ingezet. Zo lang reeds koesteren de leden er hun vinken. En al heeft de vinkensport het niet gemakkelijk, ze blijven er enthousiast mee doorgaan. Dat zegt voorzitter Patrick Vanhaecke.

“De Verenigde Liefhebbers werden geboren in 1932. Cyriel Defour, Maurice Huvaere, boerke Cloet en Andre Delarue waren de initiatiefnemers en hun lokaal was De Knok. Twee jaar later werd onze eerste vlag gewijd. Het is een juweeltje, wat fragiel, dat we nog steeds zorgvuldig bewaren, maar niet laten wapperen. Ter gelegenheid van onze vijftigste verjaardag werd een nieuwe vlag in gebruik genomen. Al die jaren hebben hier honderden vinkeniers met veel ijver voor hun lievelingsvogeltjes gezorgd en genoten van deze vrijetijdsbesteding. Enthousiaste bestuursleden leidden alles in goede banen”, zegt voorzitter Patrick Vanhaecke.

Kampioenenfeest

De vereniging, die na De Knok als lokaal voor Café Sport koos en nu in Montana de thuishaven heeft, heeft als hoofddoel het organiseren van zangwedstrijden voor Vlaamse vinken. Deze zettingen hebben plaats van april tot en met het einde van augustus. Doorgaans zijn er zo een achttiental zettingen per seizoen. “Verder houden we een jaarlijks kampioenenfeest waarbij we een receptie en een buffet voor onze leden aanbieden en waar we de kampioenen van het afgelopen vinkenjaar huldigen. Een andere activiteit is onze jaarlijkse groentekaarting in het derde weekend van oktober. We verwennen onze leden nog jaarlijks op een zetting, voorbehouden voor onze leden met de daaraan gekoppelde barbecue. Onze vrouwenvereniging organiseert jaarlijks een sinterklaasfeest.”

Om de activiteiten in goede banen te leiden hebben ze bij de Verenigde Liefhebbers een actief bestuur en een goede meewerkende vrouwenclub. Voorzitter is Patrick Vanhaecke, Paul Kindt en Noel Duyck zijn ondervoorzitter, Philippe Lemmens verzorgt het secretariaat en Luc Cassaert is afgevaardigd bestuurder. Laurent Windels, Gino Hollevoet, Jacky Wallays, Patrick Degrendel en Ria Rigole zijn verder lid van het bestuur. Erik Vandenheede is er erebestuurslid en Daniel Vandamme is erevoorzitter van de Verenigde Liefhebbers. Er is ook een vrouwenclub met Ria Rigole, Jacqueline Carron, Nydia Vanhaecke, Rita Veschetse en Marleen Plovie.

Gekweekte vogels

De Club heeft tachtig leden van wie er 52 regelmatig in de reke staan met een zingende vink. “Net als vele volkssporten is het niet eenvoudig om de jongeren warm te maken voor de vinkensport en hen aan te trekken. Ze zien op tegen de verzorging van de diertjes. Ze hebben andere activiteiten, gaan op reis of laten zich niet meer binden door een activiteit in clubverband … Ook bestuursleden aantrekken is niet eenvoudig. Soms begint de leeftijd wat te wegen.”

Dat er sinds een twintigtal jaar met gekweekte vogels gespeeld wordt, maakt het voor sommigen moeilijker om met de vinkensport te starten. Vroeger werden vogels gevangen en al eens weggeschonken. Nu moet men een vink aankopen en voor een jong gekweekte vogel betaal je al vlug 75 euro.

Diervriendelijk

Voorzitter Patrick Vanhaecke is het ook niet eens met de stelling dat vinkeniers dieronvriendelijk omgaan met de zangvogel. “Vinkeniers verzorgen hun vogels alsof het om hun kleine kinderen gaat. Sommige zijn zo verbonden met de dieren dat hun vrouw zegt dat ze de vinken liever zien dan hun vrouw. Het is trouwens een must om de dieren goed te verzorgen, wil je goede resultaten bereiken op het gebied van vogelzang.”

www.deverenigdeliefhebbers.be – patrick.vanhaecke@telenet.be