Een Hart voor West-Vlaanderen zoekt opnieuw projecten om te ondersteunen, zoals Swop en Go: “Wij maken kinderen blij met leuke outfit”

Een Hart voor West-Vlaanderen lanceert een nieuwe oproep aan sociale organisaties die kanszoekende kinderen en jongeren een duwtje in de rug geven. Sinds 2005 stond dit initiatief van het Streekfonds West-Vlaanderen klaar voor liefst vijfhonderd verschillende projecten en doneerde het meer dan twee miljoen euro. Ook Swop & Go Kortrijk, een ruilwinkel voor kinderkleding, kan rekenen op financiële steun. “Zo konden we ons nieuw pand volledig inrichten.”

Een Hart voor West-Vlaanderen heeft één grote missie: organisaties steunen die zich elke dag opnieuw inspannen om het welzijn van kanszoekende jongeren en kinderen vooruit te helpen.

Voornaamste voorwaarde is dat de maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zoveel mogelijk zelf betrokken worden en eventueel ook inspraak hebben. Het Streekfonds West-Vlaanderen, waar Een Hart voor West-Vlaanderen onder valt, reikt financiële steun van 1.000 tot 5.000 euro uit en stond de afgelopen achttien jaar zo al klaar voor om en bij de vijfhonderd projecten, goed voor een totaalbedrag van meer dan twee miljoen euro.

Ook Swop & Go, een Kortrijks initiatief dat in 2016 een ruilwinkel voor baby- en kinderkledij in het leven riep, kan rekenen op de nodige steun. Het project zag het levenslicht onder impuls van Magali Goeminne (30) en haar mama Katrien Maes (59).

“We merkten dat veel kinderen geen passende kledij droegen. ‘s Winters sandalen met dikke sokken, bijvoorbeeld”

“Wij hebben allebei onze roots in de onderwijswereld”, leggen ze uit. “Op school zie je de doorsnede van de samenleving passeren en merkten we dat veel kinderen geen passende kledij droegen. ‘s Winters sandalen met dikke sokken, bijvoorbeeld. Of een wollen trui op een warme lentedag… Kinderen zijn erg visueel ingesteld en durven elkaar uitsluiten op wat ze zien. Dat start vaak al in de kleuterklas. Daar wilden wij iets aan doen.”

Initiatieven met babykledij voor mensen die het iets minder breed hebben, bestonden al langer, maar voor kinderen en jongeren was er amper iets voorzien. “Zo kwamen we op het idee om Swop & Go op te richten, een ruilwinkel die zich aanvankelijk focuste op kinderkledij tussen 3 en 12 jaar.”

Twee profielen

Van bij de start, toen nog op Harelbeekse bodem, bleek Swop & Go een schot in de roos. “In 2017 verhuisden we naar een groter onderkomen in Kortrijk en hebben we ons aanbod ook uitgebreid. Nu bieden we baby- en kinderkleding tussen 0 en 14 jaar aan.” Volgende week opent hun nieuwe onderkomen in de Deelfabriek, de voormalige en volledig gerenoveerde brandweerkazerne van Kortrijk.

Het concept is erg eenvoudig: alle ouders met kinderen tussen 0 en 14 jaar oud zijn welkom bij Swop & Go. “Iedereen is welkom, de enige voorwaarde is dat je mama of papa bent”, klinkt het. “We mikken op twee profielen. Enerzijds heb je mensen die vanuit de duurzaamheidsgedachte bij ons langskomen, anderzijds focussen we ons ook op gezinnen die het financieel allesbehalve makkelijk hebben.”

© JOKE COUVREUR

De eerste groep start door zelf een zak gedragen kledij binnen te brengen. “Die moet proper gewassen én volledig in orde zijn. In ruil krijgen ze een of meerdere bonnetjes waarmee ze in onze winkel gratis kunnen winkelen. Mensen die door instanties als het OCMW of CAW naar ons zijn doorverwezen, krijgen een startbudget van vijftien bonnetjes en kunnen nadien ook gedragen kleding inruilen voor een nieuw pakket bonnen.”

Dat het concept aanslaat, bewijzen de cijfers achter Swop & Go. “Per jaar gaan hier 36.000 kledingstukken de deur uit en in zeven jaar tijd hebben we al meer dan vijfduizend kinderen aan leuke outfits geholpen. Er is duidelijk nood aan een platform als het onze. Tegelijk houden we een mooi evenwicht tussen onze ecologische klanten en mensen die uit budgettaire overwegingen naar ons komen. We zijn elke woensdag open en hier heerst iedere keer opnieuw een gezellige drukte. Dat zegt genoeg.”

Ontmoetingsplek

De dankbaarheid is alvast groot. “Vaak doen ze dat niet met erg veel woorden, maar we zíen de blijdschap op de gezichten van de kinderen. Dáár doen we het voor. Als we jongens en meisjes gelukkig kunnen maken, zijn wij ook tevreden.”

Magali en Katrien, die Swop & Go met een achttal vrijwilligers runnen, willen van hun ruilwinkel ook een ontmoetingsplaats maken. “Daarom organiseren we regelmatig acties. Bij de start van het schooljaar hebben we turnpantoffels en schoolgerei in de aanbieding, we organiseren elk jaar een bed- en badactie met onder andere verzorgingsproducten, er is een Sinterklaasactie, tijdens Taart in maart brengt iedereen huisbereid gebak mee…”

“Op zo’n momenten is het mooi om onze bezoekers met elkaar in interactie te zien gaan. Eén keer per jaar organiseren we ook een betalende brunch om onze werking te ondersteunen.”

De financiële injectie van Een Hart voor West-Vlaanderen is dan weer bijzonder welkom. “We kregen een toelage van 2.500 euro om ons nieuw pand volledig in te richten. Daar zijn we erg dankbaar om. Zo’n zaken geeft ons een tikkeltje extra ademruimte.”

“Er zijn ook enkele bedrijven die ons erg genegen zijn. Onze nieuwe kledingrekken komen uit een oude Brooklyn-winkel en het hout voor onze toog kregen we van het Wevelgemse houtbedrijf Vanca. Dergelijke gebaren geven ons alleen maar meer motivatie om Swop & Go verder uit te bouwen. Want we zijn meer dan ooit nodig.”