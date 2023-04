‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ steunt 44 projecten voor kanszoekende jongeren

Dit jaar gaat zo’n 140.000 euro naar 44 organisaties in vijftien in West-Vlaamse gemeenten die zich inzetten voor kanszoekende kinderen en jongeren. Hart voor West-Vlaanderen stelde de projecten voor in Roeselare, het hart van West-Vlaanderen.

‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ ontstond in 2006 met een projectoproep waarmee Streekfonds West-Vlaanderen organisaties een financiële duw in de rug wil geven. Samen met Focus-WTV en De Krant van West-Vlaanderen worden de initiatieven in de kijker gezet. In de voorbije jaren werden zo reeds 530 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van meer dan 2.500.000 euro.

Francis De Nolf van Roularta verwelkomde in ARhus in Roeselare de vertegenwoordigers van de 44 organisaties die dit jaar steun krijgen. “We merken dat er heel wat creativiteit leeft in West-Vlaanderen en dat verenigingen steeds meer op zoek zijn naar nieuwe methodieken en formules om met kanszoekende jongeren aan de slag te gaan.”

Sociaal kapitaal

Voor die vernieuwende concepten zijn vaak geen reguliere subsidiemiddelen beschikbaar en daar wil Een Hart voor West-Vlaanderen een financiële ondersteuning bieden. “Meer dan tachtig organisaties reageerden op onze projectoproep”, legt Jos Claeys, voorzitter van het Streekfonds uit.

“Het bewijst hoeveel sociaal kapitaal er in onze provincie aanwezig is. Met ons fonds willen we ondernemers aanmoedigen om maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en waardevolle projecten te steunen. We moeten dankbaar zijn voor die vele sociale organisaties die elke dag met de botten in het veld het beste van zichzelf geven voor die jongeren. Dit jaar werden uiteindelijk 44 initiatieven weerhouden voor een totale steun van 139.315 euro.”

Divers

Een greep uit het heel divers aanbod aan projecten. Er gaat een mooi bedrag richting Sijsele naar Music Home 23 dat muzikale therapeutische sessies organiseert voor jongeren in het noodopvangcentrum voor asielzoekers.

Amate Galli uit Rumbeke organiseert een gratis paaskamp voor kinderen met een vrijetijdspas. Young Horses vzw uit Beernem biedt outdoor classrooms aan waarbij ervaringsgericht wordt gewerkt met behulp van paarden. In Oostende wil Okidoo met de centen van het fonds jonge kinderen emotionele en sociale vaardigheden bijbrengen om ze later meer kansen te geven op de arbeidsmarkt en weg te kunnen blijven uit armoede. OpStap uit Kortrijk zet in op mobiliteit bij jongeren met een beperking en in Bredene wil vzw Monstergolf één jaar lang jongeren in kansarmoede een traject aanbieden met de focus op surfen om zo hun veerkracht en zelfvertrouwen te vergroten.

Alle goedgekeurde projecten zijn terug te vinden op de website van het Streekfonds West-Vlaanderen via www.streekfonds.be (BC)