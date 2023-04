Een gouden Chiro Rolmarathon om in te kaderen: “Nooit gedacht dat we dit nog zouden meemaken”

Precies 50 jaar geleden, anno 1973, werd in Meulebeke de allereerste Chiro Rolmarathon gehouden. Vorig weekend vierde het evenement z’n gouden jubileum. “Het is een gebeuren zonder voorgaande in Meulebeke en in de omliggende regio”, klinkt het bij medeoprichter Marc Lemiengre.

De toenmalige Chiroleiding, zowel de jongens- als de meisjesafdeling, besliste om samen een uniek driedaags feestprogramma op te stellen waarin het fietsen op rollen de rode draad zou zijn. Antoon Debrabandere was het brein achter dit idee. De drie feestdagen werden opgevuld met eigen optredens, een quiz, een spelnamiddag, koffiekaarting en vanzelfsprekend een fuif waarbij ooit nog een beroep werd gedaan op de belangrijkste Nederlandse radiozenders. Het initiatief sloeg in als een bom en van meet af aan werd de ‘Chirorol’ een begrip in de hele regio.

Vijftig jaar later mocht medeoprichter Marc Lemiengre het openingswoord van de oud-leiders geven. “Niemand had ooit gedacht dat we 50 jaar later nog een Chiro Rolmarathon zouden meemaken. Het is een gebeuren zonder voorgaande in Meulebeke en in de omliggende regio”, aldus Marc.

Expo

Met een tentoonstelling over de voorbije 49 rolmarathonedities werden de gasten verwelkomd in de Mouterij. Na de welkomstwoorden van de hoofdleiders Marthe Vergote en Jens Tanghe dankte burgemeester Verwilst de 37 Chiroleiders voor hun inzet. “De Chiro is een rode draad binnen onze samenleving van de brandweer tot de zorginstellingen en in bijna alle verenigingen zitten oud-Chiroleden. Jullie zijn het bindmiddel binnen onze gemeenschap.”

Daarna konden de rollen definitief op gang gebracht worden ook mede door de leden van het schepencollege en de burgemeester. Het driedaags feest zorgde voor heel wat plezier dankzij een trippelkaarting, Beren Bijeen, Spel Zonder Grenzen, Funpoertoe, Chiro in Concert, Tien om te zien en als afsluiter de Nacht van de Rol. De Rolmarathon blijft een topevenement, dankzij de inzet van een hechte ploeg Chiroleiders en -leidsters. (Luc Bouckhuyt)