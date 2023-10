Een ezel, een sociaal persoon en een topsporter, dit zijn de genomineerden voor de Roeselaarse Persprijs

Voor de zeventiende keer reikt de Roeselaarse Perskring haar Persprijs uit aan een stadsgenoot die het voorbije jaar op een opvallende en fijne manier in het nieuws kwam en Roeselare mee op de kaart hielp zetten. Dit jaar zijn Jos Muylle, Lore Van Heesbeke en… ezel Berry genomineerd.

Op vrijdag 10 november wordt in De Keuken van Roeselare de zeventiende Persprijs uitgereikt. De winnaar wordt gekozen met een onlinevoting door de lezers, kijkers en luisteraars van de Roeselare mediakanalen. “Het is elke keer weer lijstjes maken voor ons”, legt voorzitter Charlotte Degezelle uit. “De journalisten en persfotografen van Roeselare noteren doorheen het jaar namen van mensen of verenigingen die volgens hen Roeselare op een positieve manier in het daglicht stellen. Dat is geen eenvoudige opdracht want we zoeken niet naar eendagsvliegen maar naar personen die steeds weer inspanningen doen om hun stad te plezieren met hun sociale, sportieve of culturele initiatieven.”

“Zo iemand is Jos Muylle. Hij startte jaren geleden al met NAR, de NieuwjaarsActie Roeselare waarbij hij samen met vele vrijwilligers een oudejaarsfeest organiseert voor mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan. Recenter is daar ook het NAR Paasfeest bijgekomen dat vooral focust op de kinderen van die kansarme gezinnen.”

“En er is Lore Van Heesbeke waar we echt niet naast konden kijken dit jaar. Deze voetbalster behaalde goud met de Special Flames op de Wereldspelen van de Special Olympics in Berlijn.”

“Met de foto willen we onze overleden erevoorzitter Jos Bogaerts eren”

“De derde genomineerde is een ezel en daarmee willen we zeker niet oneerbiedig doen. Ezel Berry vertrok eind juli met zijn baasjes Piet en Paul Ternest voor een tocht van zeshonderd kilometer van Oekene naar Utrecht om zo centen bijeen te halen voor projecten in Benin, het Afrikaanse land waar Roeselare een speciale band mee heeft.”

Online stemmen

“Een van deze drie wint dus dit jaar de Persprijs. Er zijn twee stemrondes. Eentje voor de journalisten en persfotografen aangesloten bij de Perskring, zeg maar de vakjury en een onlinevoting via onze website waar iedereen kan stemmen. De winnaar wordt op vrijdag 10 november bekendgemaakt door burgemeester Kris Declercq. We doen dat ook dit jaar in De Keuken van Roeselare op De Munt, het project van Dovy Keukens in samenwerking met de Stad Roeselare en vzw Vol-au-Vent.”

“Voor de winnaar hebben we een mooi geschenk klaarliggen. Dit keer wordt het een mooie uitvergrote foto van fotograaf Jos Bogaerts, de erevoorzitter en medestichter van onze vereniging die vorig jaar is overleden. Op die manier willen we als Perskring Jos nog even eren”, aldus Charlotte Degezelle. (Bart Crabbe)