“Een erg persoonlijke zaak”: Krist (45) verkoopt kalenders voor Kom op tegen Kanker

Ondertussen reeds een verzamelobject geworden met een erg hoog Menen-gehalte: de kalender van Krist Hooghe (45) is opnieuw te verkrijgen. Niet alleen halen mensen er een unieke collectie foto’s van de stad mee in huis, ook het goede doel krijgt een duwtje in de rug.

Ondertussen is Krist al aan de derde editie van zijn kalender toe. Menenaars kennen de man misschien van zijn werk als IT-specialist binnen de muren van het stadhuis, de kans is groter dat je hem al met camera in de hand zag wandelen.

Fotografiecursus

“Het begon allemaal met een cursus fotografie die ik ondertussen bijna 10 jaar geleden volgde”, lacht de fotograaf. “Het is gegroeid tot een passie die ik maar al te graag met de liefde van mijn stad combineer. In 2019 bracht ik voor het eerst een kalender uit met foto’s, in 2020 volgde een tweede editie en dit jaar is het de beurt aan exemplaar nummer drie.”

De kalender bestaat uit allemaal foto’s van knappe plaatsen in en rond postcode 8930 en Krist levert geen half werk. “Voor mij was het een erezaak om iedere maand van een foto te voorzien die ook in die maand werd genomen. Zo leven de beelden mee met de kalender. Soms had ik meer dan één prent waaruit ik moest kiezen en dan gooide ik die op sociale media. Zo konden de Menenaars mee helpen kiezen. Het resultaat is ondertussen beschikbaar op een 8-tal verschillende locaties en ook aan het onthaal van het stadhuis. Een kalender kost 15 euro en vorige keren trokken tot wel 100 exemplaren richting nieuwe eigenaars.”

Goed doel

Net zoals bij de vorige exemplaren werkt Krist niet alleen voor de artistieke voldoening, maar wordt er ook een goed doel aan de verkoop gekoppeld. “De helft van de opbrengst gaat naar de stichting Kom op tegen Kanker. Los van het feit dat iedereen ergens wel een vriend of familielid heeft, die al met de vuile ziekte te maken had, is het ook erg persoonlijk. Twee jaar geleden werd in mijn pols een kwaadaardige tumor gevonden. Godzijdank waren we er tijdig bij en kon het operatief worden verwijderd. Nadien volgde nog een behandeling door middel van stralen en ondertussen kunnen we het onder controle houden. Het is dus een erg persoonlijke zaak!”