Een eeuw vrouwengilde in Ardooie

Dit weekend vieren de vrouwen van Femma hun eeuwfeest. Ze huurden het Hofland af voor een uitgebreide overzichtstentoonstelling.

Je kunt er op ontdekkingstocht gaan en een kijkje nemen in de rijke geschiedenis van deze organisatie. In 1922 werd de vrouwengilde gesticht in Ardooie binnen de schoot van het toen jonge ACW. Later werd dit KAV en nu Femma Wereldvrouwen.

Vele honderden dames passeerden er de revue. Wie ze waren, wat ze deden… Je ontdekt dit tijden de tentoonstelling op zondag 13 maart in de grot zaal van het Hofland. Er is wel een stil moment tussen 10.30 uur en 11.30 uur. Misschien ontdek je wel jouw moeder, oma of overgrootmoeder? Of maak je kennis met de huidige werking van Femma.