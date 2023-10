Een cheque voor de scholen van De Pinker

Tijdens het weekend van de Hoppefeesten vond in Haringe een hommage plaats, voor accordeonist Albert Hennebel. Die werd georganiseerd door zijn kinderen.

Diverse accordeonisten traden er op, waaronder ook de kleindochter van Albert, Orinda Vercaigne. De directie van de drie Scholen voor Buitengewoon Secundair Onderwijs van de Pinker in Poperinge kregen de opbrengst, een cheque van 1.126 euro van de familie. Schooldirectrice Heidi Vanslembrouck: “Met de cheque zullen we nieuw sportmaterieel aankopen voor de sporthal in onze afdeling Spalier, gelegen op het domein van De Lovie langs de Krombeekseweg.”