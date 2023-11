Een Brugs leugentje om bestwil over het parkeerbeleid

Tijdens de gemeenteraad dinsdagavond hekelde Yves Buysse (VB) dat het stadsbestuur een ‘leugentje om bestwil’ vertelt: “Ten onrechte wordt gemeld dat de ondergrondse parkings volzet zijn, om auto’s uit de binnenstad te houden. Die leugen zorgt voor internationale ophef en gelach tot in het buitenland.”

Pol Van Den Driessche (N-VA) vroeg zich af waar Brugge naartoe wil met zijn parkeerbeleid: “Op het Guido Gezelleplein worden parkeerplaatsen afgeschaft, op het Walplein mogen ze niet wijken voor een Brugse Place du Tertre ! Neem een voorbeeld aan Antwerpen, waar enkel nog bewoners bovengronds in het stadscentrum mogen parkeren. In één commerciële straat is er een shop&go systeem. Onderzoek dit!”

Fake berichten

Ook Chris Marain (Open VLD) laakte de fake berichten van het Brugs stadsbestuur inzake parkeren: “Velen vinden dit vreemd. Vrije plaatsen worden niet gevuld, passen wij dat financieel tekort bij als stadsbestuur? De parkinguitbaters zullen niet tevreden zijn. Tegelijkertijd zien we nogb altijd buitenlandse toeristen in de binnenstad rondrijden.”

Janos Braem (Groen) vond het bizar dat dit leugentje een ‘hot item’ is: “Maar er is nood aan een ander parkeerbeleid. Laat bezoekers niet meer bovengronds parkeren in de binnenstad. Er is geen plaats, er zijn andere noden, onder meer voor zorgverstrekkers.”

Bocht

Sandra Wentein (Vooruit) gaf een plaagstoot aan N-VA: “Die oppositiepartij klaagde in de vorige legislatuur dat de bezoekers niet meer op restaurant zouden gaan wegens het schrappen van enkele parkeerplaatsen. Nu neemt die partij een bocht van 180 graden en wil ze geen bovengrondse parkeerplaatsen meer. We moeten politiek correct blijven.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) gaf Janos Braem gelijk: “De kleine parkings worden vanaf 11 uur als volzet aangeduid. Niet de grote parking van het Station en ‘t Zand. Dat wordt al twee jaren zo toegepast. Een journalist uit Blankenberge is daarover gevallen. We doen die mededeling in overleg met Interparking. Want anders kunnen de abonnees niet meer binnen. Interparking moet een aantal plaatsen vrijhouden voor de abonnees. ‘t is a drop in the emmer, zou Theo Francken zeggen….”

Antwerpen

“Een parkeerbeleid invoeren zoals in Antwerpen? Dat willen de Bruggelingen niet”, vervolgt Dirk De fauw. “Want de bezoekers van de Antwerpenaren moeten veel betalen in de Sinjorenstad. Als ik dat zeg aan de Bruggelingen, wensen ze geen exclusief bewonersparkeren met dure vouchers voor familie en vrienden meer. Misschien kunnen we dit invoeren in een afgebakend deel van de stad, op plekken waar geen horeca is. Want de horecasector is ertegen! IK heb de mobiliteitsdienst gevraagd dit te onderzoeken.”

“In Kopenhagen zijn massaal ondergrondse parkings aangelegd, ook op de site van brouwerij Carlsberg! In het Unesco werelderfgoed kan dit slechts op kleine schaal, zoals we op ‘t Zand gedaan hebben. Daardoor konden we de Steenstraat parkeervrij maken. Op termijn kunnen er misschien extra ondergrondse parkings voor bewoners bij, zodat we de binnenstad nog meer kunnen vergroenen”, aldus Dirk De fauw.