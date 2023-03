Een ‘Bonniefiet’ in De Stuyverij om mobilhome ‘Bonnie’ van Stefanie Mehauden te herstellen

Zaterdag vanaf 10 uur organiseert zelfstandig cateraar Stefanie Mehauden (35) ‘Bonniefiet’ in De Stuyverij in Kortrijk, een benefiet voor haar mobilhome ‘Bonnie’. Begin oktober had ze een zwaar verkeersongeval en haar geliefde mobilhome moet hersteld worden. Met de opbrengst van een dag vol activiteiten en lekkernijen hoopt Stefanie haar tweede huis zo snel mogelijk terug op de weg te krijgen.

De dag nadat Stefanie besliste om meer in de mobilhome te vertoeven, viel ze na een werkdag van 14 uren in slaap achter het stuur. “Dat was redelijk heftig, zowel mentaal als fysiek, en brengt natuurlijk ook wat kosten met zich mee om mijn mobilhome weer rijklaar te krijgen. Het totaal wordt geraamd op 5.000 euro. Ik heb de fantastische garagist Bram Martens gevonden die bereid is mijn Bonnie een facelift te geven. De mensen van De Stuyverij ken ik al even en zij willen mee hun schouders zetten onder Bonniefiet.” Buurthuis ‘De Stuyverij’ in de Roeland Saverystraat wil mensen een netwerk en een ruimte aanbieden waar mensen samenkomen en nieuwe initiatieven vorm krijgen.

Zaterdag gaat vanaf 10 uur het doorlopende marktje open. Tussen 11.30 en 13.30 uur kan je ter plaatse bolognaise of vegetarische spaghetti eten of afhalen (bestellen kan via stefanie@eenvoudsmaakt.be), gevolgd door “cakepans” van Stefanie Deleu om 14 uur. In de namiddag staat kinderanimatie, mime en een spelletje hoger-lager door Mister Cooper op het programma. Vanaf 19 uur start de aperitief met tapas en livemuziek. Afsluiten doet De Stuyverij al dansend met dj Fredo De Smet. “Het wordt een leuke dag! Het is mooi om te zien hoe iedereen dat samen tot stand wil brengen en de ideale gelegenheid voor bezoekers om De Stuverij te leren kennen.”