Een bloemetje voor Zuster Maria die haar 50-jarig jubileum viert

“Dat is toch een persoon vol verrassingen”, lacht zuster Maria wanneer we bij het parochiaal centrum van Blankenberge aanbellen met een bos ruikers. Ze heeft het over haar zus Lieve die ons een mailtje stuurde om haar in de bloemetjes te zetten.

Lieve heeft een goeie reden om haar zus te verrassen want het is precies 50 jaar geleden dat Maria toetrad tot de congregatie van de Zusters der Kindsheid van Maria Ter Spermalie in Brugge. “Je zet die stap, je weet niet waar dat eindigt en voor je het weet is het voorbij”, mijmert zuster Maria (73).

“Waarom ik voor het leven als non koos? Dat overvalt je eigenlijk. Dat is een beetje als liefde op het eerste gezicht zeker? Ik werkte al in Spermalie Brugge bij de onderhoudsploeg. Die vonk is plots overgesprongen. Ik ben afkomstig uit Koekelare, ik ben de middelste van vijf kinderen. Toen ik mijn intentie om in te treden bekendmaakte thuis, schrok mijn moeder wel even. Maar achteraf zei ze wel dat het haar niet verwonderde. Papa reageerde eerder laconiek: als het niet gaat, kom je maar terug.”

Af en toe een beetje zot doen, kan geen kwaad

Maria trok naar Brugge voor haar tweejarige opleiding. “Toen woonden er nog 85 zusters op de site van Spermalie. Nu zijn we nog met negen.” Zuster Maria neemt er haar foto-album bij waar ze herinneringen ophaalt aan haar tijdelijke geloften in 1974 en haar professie in 1977. En aan de verkleedpartijen met haar collega’s. “Af en toe een beetje zot doen, kan geen kwaad”, knipoogt ze als ze haar toneelfoto’s toont. Ook de reis naar Rome in 1984 waar ze paus Johannes Paulus II van dichtbij kon bewonderen, tovert een glimlach op haar gezicht.

Zuster Maria heeft al meerdere watertjes doorzwommen bij de congregatie van de bijzondere jeugdzorg tot het internaat van de hotelschool. Op vandaag is ze actief op de Blankenbergse parochie en vind je haar vooral in de Sint-Amanduskerk terug. (mlt)