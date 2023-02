Een bloemetje voor Viviane en Marcel die hun memé verwennen

“Naar aanleiding van de 70ste verjaardag van mama Viviane Plets, de 75ste verjaardag van papa Marcel Vanhoutte én hun gouden jubileum vonden we dat zij wel een ‘bloemeke’ verdienen”, mailen Sophie en Sylvie Vanhoutte naar KW.

“Al 24 jaren zorgen papa en mama voor (lees: verwennen ze) onze memé, kleine memé voor de achterkleinkinderen. Elke dag wordt ze door onze papa opgehaald aan haar appartementje, daarna wordt haar haar gekapt… Onze mama zorgt ervoor dat memé (bijna 94) er altijd tiptop uitziet. Ons memé is er overal graag bij hoor. Bij elke uitstap van onze ouders is ze van de partij.”

“Ik blijf aan de slag zolang het geestig is”

“Niettemin doet memé ook wel graag haar deel in het kapsalon van mama. Handdoeken wassen en plooien zijn een van haar bezigheden. Als de dag voorbij is en memé genoten heeft van haar Duvelke, brengt papa haar weer naar huis. En zo doen mama en papa dit al vele jaren!”

“Ja, ik help in het kapsalon, anders krijg ik geen eten”, lacht de kwieke memé Maria Magdalena Marie Madelein voor de vrienden als we haar dochter en schoonzoon met een bos ruikers verrassen in het kapsalon in Gullegem.

Vivian is nog steeds actief in het kapsalon. “Zolang het geestig is en de gezondheid het toelaat. Het is nu al 26 jaar dat Sophie en ik zij aan zij in de zaak staan.” Achter de schermen is naast memé vooral Marcel druk in de weer om alles draaiend te houden, als meid van alle werk. “Ik ben de klusjesman als er iets in het kapsalon te fiksen valt. Anders blijf ik daar vooral weg”, knipoogt de pater familias die ook zijn weg vindt tussen de potten en pannen. “Ja, ik ben ook de hobbykok hier. En ik heb groene vingers. Koken doe ik graag, vooral met groenten van eigen kweek!” Proficiat en nog vele jaren allemaal samen! (mlt)