Een bloemetje voor Vanessa die een missie heeft met haar vzw Warriors Against Cancer

“Graag had ik jullie voorgesteld aan Vanessa Bossuyt Vigna”, mailt Justien Jonckheere naar de redactie van KW. “Een dame die zeker een bloemetje verdient voor haar inzet voor talloze kankerpatiënten via haar vzw Warriors Against Cancer.”

Wat ooit begon met het organiseren van een fotoshoot om het zelfvertrouwen van kankerpatiënten op te krikken, is vandaag uitgegroeid tot een zorghuis waarbij kunstfotografie enkel een klein onderdeel is. “Bij de vzw Warriors Against Cancer zien we de mensen in hun geheel”, licht Vanessa (42) toe. “Niet alleen hun lichaam is ziek, ook mentaal is het een zoektocht naar jezelf. Chemo breekt meer af dan enkel je lichaam, ook je identiteit wordt aangetast. Wij helpen om dat zelfbeeld weer steentje per steentje op te bouwen.”

“Met de vzw helpen we het zelfbeeld van kankerpatiënten herstellen”

Dat zorghuis bevindt zich in Marke. De benedenverdieping staat volledig in het teken van verbinding en contact met lotgenoten. De bovenverdieping is gereserveerd voor meditatie, voetreflexologie, massage… “Die zorg is heel spontaan gegroeid”, gaat Vanessa verder. “Ik merkte heel wat eenzaamheid eens de fotoshoot voorbij was. Onze gasten bleven altijd wat hangen om een babbeltje te slaan. We zijn nu tien jaar verder sinds die eerste fotoshoot en hebben zowat 150 leden, waaronder 20 kinderen.”

“Ik ben nu voltijds met de vzw bezig, door een revalidatie van een rugkwetsuur. Als freelance make-up artiest moet ik urenlang rechtstaan. Dat wreekt zich na jaren. Maar ik heb het een plaats gegeven, het lijkt wel voorbestemd. Nu kan ik meer tijd steken in dingen die de essentie zijn in het leven, zoals Warriors Against Cancer.”

De vzw werkt trouwens zonder structurele financiering en is afhankelijk van giften, donaties, sponsoring en vrijwilligerswerk. Wil je een handje toesteken? Meer info vind je op de website www.warriorsagainstcancer.be. (mlt)