Een bloemetje voor “topzus en supertante” Davina (36)

“Een bloemetje voor een topzus en -tante”, dwarrelt op een zondagmiddag in onze mailbox binnen. Het onderwerp van de mail belooft alvast veel goeds en dus bellen we wat later aan bij Davina Vanwijnsberghe (36) in Izegem.

Ken je ook iemand die een bloemetje verdient? Laat het ons weten via mail op bloemetje@kw.be.

“Wij zijn 36 en eigenlijk nog altijd onafscheidelijk”, schrijft tweelingzus Melissa. “Wij gaan voor elkaar door een vuur. Ik ben zelf getrouwd met Koen en wij hebben drie kindjes: Remi (5), Jeanne (4) en Odiel (3). Davina is nog single. Voor ons gezin is mijn zus een steun en toeverlaat. Davina strijkt alle kleren van mijn gezin zomaar en zij komt elke dag bij ons eten. Een ideale overeenkomst die wij heel erg koesteren. Voor de kindjes is mijn zus een supertante. Ze kennen ze door en door. Tante doet soms heel gek, geeft cadeautjes, leest verhaaltjes voor en is er gewoon altijd. Ongelofelijk en onbetaalbaar. Daarvoor verdient ze een bloemetje. Mijn zus is mijn rots in de branding.”

Mijn tweelingzus doet alle strijk van ons gezin

Davina en Melissa zijn een eeneiige tweeling. “Maar we zijn enorm complementair”, lacht Davina. “We geven beiden les op de Prizma Campus IdP in Izegem. Melissa geeft Nederlands en Engels, ik wiskunde. De talenknobbel versus de wiskundeknobbel. Ook in het huishouden vullen we elkaar aan. Melissa strijkt niet graag maar kookt heel lekker. Ik ontzie me die strijk niet. Ik doe dat op mijn gemak terwijl de televisie opstaat. Ideaal, toch?”

Dag in dag uit zijn de zussen samen. “En als we dan eens niet samen zijn, dan sms’en we elkaar”, lacht Davina. “Tijdens de verbouwingen aan hun huis is het hele gezin hier zelfs vijf maanden komen wonen. We gaan ook samen op reis. Zo zijn we al eens vier maanden door Europa getrokken.”

Davina en Melissa hebben ook een broer, Manuel. “We komen allemaal goed overeen en wonen heel dicht bij elkaar. Maar zo’n tweelingzus, dat is toch nog iets anders. We weten perfect van elkaar wat de andere denkt.” Maar een bloemetje van KW? Nee, dat had ze toch niet zien aankomen.