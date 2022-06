Een bloemetje voor topteam dat dokters door de coronacrisis hielp

Na drie jaar voorbereiding smolten twee dokterspraktijken samen tot Huisartsenpraktijk Atrium. Aan de vooravond van hun verhuis naar de nieuwbouw langs de Pijkstraat in Waregem brak echter de coronapandemie uit.

Ken je ook iemand die een bloemetje verdient? Laat het ons weten via mail op bloemetje@kw.be.

“We zaten toen in volle lockdown maar gelukkig mochten verhuisfirma’s wel de baan op”, licht dokter Griet Callens toe, die in naam van haar collega-artsen een mailtje stuurde naar KW. “Al twee jaar houden onze praktijkassistentes Melissa Buyse, Nadia Moerman, Annelies Delbeke en Aline Bossuyt onze praktijk staande in de zware coronacrisis”, schreef ze. “Zij verdienen zeker bloemetjes. We kunnen ze niet genoeg bedanken.”

Dokter Griet zal het tijdens onze babbel meermaals herhalen wat een topteam de vier Waregemse verpleegkundigen wel zijn. “Onthaal, assisteren bij de dokters, bloedafnames…”, somt Melissa de kerntaken op, “maar tijdens de pandemie was dat vooral telefonie. Soms vier uur aan een stuk, non-stop. En veelal vier tot vijf patiënten in wacht.” Bovenop de vele mails en visites van niet-covid-patiënten die natuurlijk ook nog plaatsvonden. Hun geduld en flexibiliteit werden met iedere golf meer en meer op de proef gesteld.

We werken hier graag en staan altijd klaar om elkaar te helpen

“Vooral de steeds wijzigende procedures en quarantaineregels op de werkvloer, in het gezin of op school maakten het lastig”, vult Annelies aan. “Voor ons was het al uitvlooien, voor de patiënt was het dubbel zo moeilijk.” Daarbovenop komt nog het menselijke aspect van de crisis, de schrijnende verhalen van patiënten of familieleden. Maar het team sloeg zich door de coronacrisis. “Het is een topteam dat steeds klaar staat om elkaar te helpen”, benadrukt dokter Callens nogmaals. “Maar het is hier ook leuk om te werken hoor”, antwoorden de verpleegkundigen unaniem. (mlt)