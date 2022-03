Een bloemetje voor Tom, de rots in de branding van de Chirojongens

De Chirojongens van Lichtervelde hebben een wervelende maand maart achter de rug met hun 65-jarig jubileum. Maar het feest afsluiten, doen ze hier in KW met een bloemetje voor hun rots in de branding: Tom Vervaele (49).

Ken je ook iemand die een bloemetje verdient? Laat het ons weten via mail op bloemetje@kw.be.

“Ik heb het gehoord dat ze mijn telefoonnummer hebben doorgespeeld”, lacht Tom als we hem aan de lijn krijgen. We spreken af in het Chirolokaal, zeg maar de tweede thuis van de Lichterveldenaar. “Geboren en getogen en ik ga hier ook blijven.”

Ik heb nog geen zin om te stoppen. Zolang ik me amuseer…

In het dagelijks leven is de man heftruckchauffeur bij ECS European Containers, gelegen aan de haven van Zeebrugge. “Wij zijn het verdeelcentrum van Lidl voor Ierland en Engeland”, licht Tom toe. “Alles wat hier binnenkomt, gaat dezelfde dag nog het Kanaal over. Ik doe er de dagshift.” Maar in zijn vrije tijd vind je Tom bij de Chirojongens van Lichtervelde. “Of in Kinepolis Brugge”, vult hij snel aan. “Dat is mijn grote passie, actiefilms.”

En Chiro dus. “Ik ben al sinds mijn zevende lid van de Chirojongens. Dat moet in 1980 geweest zijn. Het jaar erop in 1981 dus ben ik meteen ook voor het eerst mee op kamp geweest. Ja, al 42 jaar geleden. Maar ik heb ook nog geen zin om te stoppen. Ik heb alles zien passeren van sloebers tot leiders. Ik ben al lang niet meer actief in de werking zelf, ik steek een handje toe waar nodig of als er voor een activiteit vervoer nodig is bijvoorbeeld. Het is een toffe leidersbende. Ik amuseer me met die gasten. Maar het was nog leuker toen ik zelf als kind lid was. Mijn favoriete activiteiten? Dikke Berta, waterspelen en… de leiding plagen.”

Tom kijkt al uit naar 2023 want dan is er nog een jubileum. “Ach ja, dan word ik vijftig”, lacht hij uitbundig. “Als dat geen feestje waard is!” En een bloemetje!