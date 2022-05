Een bloemetje voor supervrijwilliger Chantal

In het hartje van Brugge treffen we Chantal Uyttenhove (65) in een oase van rust in het wonderlijke co-housingproject Stoer Huus. Chantal is dan misschien wel al op pensioen, maar stilzitten is niet aan haar besteed.

Ken jij iemand die een bloemetje verdient? Een goeie buur, een duivel-doet-al in de vereniging of een vrijwilliger? Laat het ons weten via mail op bloemetje@kw.be.

In een mail aan onze redactie tipt Joke Hillewaert uit Brugge om eens met een bos ruikers langs te gaan bij haar stadsgenote Chantal Uyttenhove. “Haar hart ligt bij mensen met een beperking. Ze zet zich in voor allerlei initiatieven met sociale doelen. Terwijl ze jaren als warme onthaalmedewerkster bij vzw Oranje (een vzw voor mensen met een vermoeden van een beperking, mlt.) tewerkgesteld was, woonde ze ook als residente in een huis van vzw Oikonde waar drie personen met een beperking verblijven. Een warme dame!”

We zijn net voor corona uitbrak, aangekomen in Compostella

“Ik was er dus echt wel in ondergedompeld, zowel binnen als buiten de werkuren”, vertelt Chantal. In al die jaren gaat ze trouwens telkens mee als vrijwilliger op vakantiereizen met vzw Oranje. Maar dat was nog niet genoeg voor Chantal, want op eigen initiatief organiseerde ze samen met haar vriend ook nog een reis naar Compostella met vier mensen met een beperking. Gedurende twaalf jaar deden ze ieder jaar een stukje van de route, jaarlijks goed voor zo’n 120 kilometer.

Gelukkig hebben ze hun doel net voor de corona-uitbraak gehaald. “We hebben er wel uit geleerd dat de tocht ernaartoe veel belangrijker is dan het doel op zich”, aldus Chantal. Verder zet ze zich nog in als onthaalmedewerkster voor jeugdzorg TEJO Brugge, maar je vindt haar ook in Het Paradijs, de lunchbar van maatwerkbedrijf Sobo in de Kruitenbergstraat 11 in Brugge (het vroegere sociaal restaurant Pas Partout). (mlt)