Een bloemetje voor Sigrid en haar team van AZ Sint-Jan

“Ik woon sinds 2005 in West-Vlaanderen en als ik ziek ben, ga ik altijd naar het AZ Sint-Jan in Brugge”, mailt de 62-jarige Maria Stella Grasso uit Middelkerke naar KW. “Het is een heel goed ziekenhuis en het personeel verdient een bloemetje.”

Ken je ook iemand die een bloemetje verdient? Een vrijwilliger, een duivel-doet-al of een goeie buur? Laat het ons weten via bloemetje@kw.be.

“Ik ben heel tevreden over AZ Sint-Jan, zowel over de dokters als over het verplegend personeel. Zij verdienen echt een pluim”, aldus Maria Stella. “Ik werd enkele maanden opgenomen in het ziekenhuis. Mijn situatie verslechterde maar ik zag er tegenop om naar intensieve zorgen te verhuizen. Mijn dokter wist me echter te overtuigen. Elf dagen lang heb ik er gelegen. Ik ben enorm onder de indruk van wat die mensen daar presteren. Er zijn zowat 80 collega’s die soms in shifts van 12 uren lang werken.”

Ons team heeft toch iets moois kunnen doen

Maria Stella nomineert het team van het AZ dan ook voor een bloemetje van KW. “Een schouderklopje. Een duwtje, een motivatie om verder te doen. Maar vooral ook uit dankbaarheid. De inzet van de zorgverleners is onbetaalbaar.”

Hoe gaat het met jullie? Dat is de eerste vraag die we voorleggen aan Sigrid Verhaeghe, hoofdverpleegkundige op intensieve zorgen AZ Sint-Jan. “Goed, ça va. Vooral blij dat het een beetje over is. Nog niet volledig, maar we hebben toch al periodes waarin we geen covidpatiënten hebben. Het waren heel bizarre omstandigheden om in te werken, met die beschermkledij en zo.”

“We hebben zware jaren achter de rug, zowel fysiek als mentaal. In de hoogste piek hadden we 36 covidpatiënten, we moesten toen opschalen naar het hele operatiekwartier. Zoiets lukt alleen als je een sterk team hebt, dat flexibel en veerkrachtig is. Je moet ertegen aan gaan, zelfs als je het zelf even moeilijk hebt. We zijn heel solidair met elkaar en hebben toch iets moois kunnen doen de voorbije twee jaar.”

Sowieso iets om trots op te zijn en dat verdient een bloemetje.