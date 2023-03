Een bloemetje voor Sigis die houdt van dieren en vooral van… bijtjes

Bijen zijn belangrijk omdat ze zorgen voor bestuiving van gewassen, wat bijdraagt aan de voedselproductie en biodiversiteit. Ze zijn ook indicatoren voor de gezondheid van het ecosysteem. Zeg dat ChatGPT het gezegd heeft.

Omschrijf in 30 woorden het belang van … bijen. Dat was onze opdracht aan het jongste speeltje in de digitale wereld, ChatGPT. Om maar te zeggen dat bijen dus héél belangrijk zijn en dat we die kleine werkertjes moeten koesteren. Daarom trekken we deze keer met een bos ruikers naar provinciedomein De Baliekouter in Wakken.

We worstelen ons langs de tafels van het terras want het is hier in de keuken van het eet- en sfeercafé dat we Sigis Pante (35) aantreffen. De dertiger is niet voor één gat te vangen. Zo is ze in haar jonge leven al acht keer verhuisd. Nu woont ze samen met haar vriend beenhouwer Filip in Ardooie. Sigis bewandelt een niet-alledaags parcours. Na haar opleiding dierenzorg in het middelbaar en haar diploma grafisch ontwerp aan de Arteveldehogeschool in Gent, ging ze meteen aan de slag als barvrouw, poetsvrouw en als dierenverzorgster in De Zonnegloed in Vleteren en Kinderboerderij Den Ast in Lichtervelde. “Maar ik was toe aan iets nieuws en nu sta ik hier, in De Baliekouter.”

“Ik probeer de bijen in mijn kasten niet te storen”

Maar één iets is gebleven: haar liefde voor dieren. Thuis heeft ze een hond, twee landschildpadden, een waterschildpad, twee kippen, drie schapen en drie parkieten. Maar sinds twee jaar is Sigis ook imker. “Ik volgde de cursus zodat ik het belang van bijen uit de doeken kon doen voor de schoolklasjes die in Den Ast op bezoek kwamen. Zelf ben ik een natuurlijke imker. Daarmee bedoel ik dat ik ze zo weinig mogelijk stoor. Ik laat ook de honing in de bijenkast. Die bijtjes hebben daar zo hard voor gewerkt, ik vind dat ze dat verdienen. Ze hebben die nodig als voedsel, om de winter door te komen.” En dat verdient een bloemetje. (mlt)