Een bloemetje voor Shana uit Veurne, dé toeverlaat van haar papa en mama

“Mijn dochter Shana staat altijd klaar voor ons”, schrijft Raymonde Vanderheyde in een mailtje aan onze redactie. “Haar papa heeft sinds vier jaar longkanker. We krijgen heel veel steun van haar.” En dat verdient een bloemetje.

Het is op een zonnige zomerdag dat we aanbellen in het landelijke Bulskamp bij Veurne. Shana Rosseel (32) is een echt familiemens, als jongste van vijf kinderen. “En nu ben ik zelf ook moeder van vier zonen: Viggo (9), Waylon (7), Idris (4) en Nullah (18 maanden). Ik was hoogzwanger van Idris toen ik het telefoontje kreeg met het slechte nieuws van papa. Wat als een vetbolletje aanzien werd, bleek na een scan uitgezaaide longkanker te zijn. Het nieuws kwam hard aan want papa was nog nooit van zijn leven ziek geweest, zelfs geen griep, om dan vlak voor je pensioen zo’n diagnose te krijgen…”

Papa was nog nooit ziek geweest. Zelfs geen griep

Gelukkig sloeg de chemotherapie aan. “Maar het is toch met ups en downs hoor”, gaat Shana verder. “De voorbije lente was er weer negatief nieuws en hebben ze de chemo opnieuw moeten opstarten. Nu is het weer stabiel.”

Shana springt bij waar mogelijk, vooral op momenten waar vader Danny zich niet goed voelt. Niet evident met vier kinderen, een voltijdse job en een bijberoep waarbij ze samen met haar man Gert-Jan mensen helpt sportief te leven via Herbalife Nutrition. Zelf is ze ook heel sportief als voetbalster en trainster bij KSV Veurne. “Ja, we zijn een voetbalfamilie. Mijn ouders hebben vroeger zelf ook gevoetbald, mijn man ook. Ik heb hem trouwens leren kennen toen we beiden bij WS Bulskamp speelden. Mijn papa komt wel niet meer zo vaak naar de matchen kijken maar ik voel zijn aanwezigheid.” (mlt)