Een bloemetje voor Shana die haar oma door een moeilijke tijd hielp

“Ik hoop uit de grond van mijn hart dat mijn kleindochter Shana Van Damme een bloemetje krijgt”, schrijft Christina Neirynck uit Izegem in een mailtje. Een bos ruikers uit dankbaarheid maar ook om de verpleegster een hart onder de riem te steken.

Ken jij een vrijwilliger, een goeie buur of een duivel-doet-al die een bloemetje verdient? Laat het ons weten via mail op bloemetje@kw.be.

“Shana is verpleegkundige en doet haar job heel graag”, licht Christina toe. “Maar ze zit nu al drie maanden thuis met rugproblemen die maar niet beteren. Ze heeft vorig jaar in december een erg zware periode meegemaakt toen ze samen met mijn man mij bijstonden bij het plotse verlies van mijn broer. Wat zij samen voor mij allemaal gedaan hebben, verdient echt een dikke chapeau. Daarom wil ik graag een boeket aan haar schenken.”

Ik wil al van kleins af aan in de zorg werken

Als we bij Shana aanbellen in Egem, is de verpleegster van het Wit-Gele Kruis al aan de beterhand en opnieuw aan het werk. “Ik heb last van een hernia”, vertelt de 24-jarige. “Nee, een operatie is voorlopig nog niet aan de orde. Of het lukt om weer te werken? We doen dat lukken, hé. Ik krijg wel medicatie van de dokter, pijnstillers en ontstekingsremmers. Het valt dus wel mee.”

Shana heeft een heel sterke band met haar grootouders. Na de scheiding van haar ouders vond ze een warm nest bij haar oma en opa. “Ik ben er sinds mijn vier jaar opgevangen. Ik heb er zowat de helft van mijn leven doorgebracht. Het was dus normaal dat ik meteen oma ging helpen toen mijn grootoom maar voor mij voelt het eerder als mijn nonkel plots het leven liet.”

Het stond in de sterren geschreven dat Shana in de zorg aan de slag zou gaan. “Ik wil dit al van kleins af aan. Ik ben heel sociaal, was actief in de Chiro en babbel zowat tegen iedereen. Ik droomde ervan om heimelijk dokter te worden maar dat bleek te hoog gegrepen. Ik ben nu heel tevreden met mijn diploma van verpleegkundige. Ik hou van mijn job.”