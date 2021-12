Een bloemetje voor Petra die 200% voor ‘beleven’ en ‘verbinden’ gaat

Een jaarlijkse verkoop van konijnen voor het goede doel. Petra Gadeyne (51) uit Ingelmunster doet het al 30 jaar, de opbrengst gaat naar verenigingen of naar mensen die haar nauw aan het hart liggen en het moeilijk hebben door bijvoorbeeld ziekte.

“En zeggen dat ik in mijn jeugd nooit in een vereniging ben geweest”, steekt Petra (51) die een collega is hier bij Roularta, van wal. “Ik mocht wel muziek spelen. Van mijn elf jaar speelde ik bij de Koninklijke Harmonie ‘Vreugd en deugd’ in Meulebeke. Het was pas tijdens mijn hogere studies aan de HIGRO in Gent als secretaris bij studentenclub ‘De Gutenberg’ dat mijn engagement is beginnen openbloeien.”

Waar ik de tijd haal? Ik kijk geen televisie

Petra had de smaak goed te pakken. Beetje bij beetje engageerde ze zich meer en meer in het sociaal leven van Ingelmunster en omstreken. Tafeltennisclub Meulebeke. Het Gildemuziek in Roeselare. De C-lights van Atletiek Ingelmunster. Kaartersclub De Piekezotten. De ouderraad van VILO Meulebeke. WZC Ingelmunster. Forza Lampaert. SV Ingelmunster. De Roulartaband… En zo gaat de lijst maar door.

We vragen ons af hoe ze dit alles met een voltijdse job weet te combineren. “Ik kijk geen televisie. Dat heb ik 20 jaar geleden al opgegeven want mijn man is een onverbeterlijke zapper.” Haar man is Filip Van Steenbrugge, onder kennissen ook wel bestempeld als ‘De Prins’. “Ze zijn hem zo beginnen noemen omdat ik ‘het leven van een prinses’ leid”, lacht Petra. “Altijd bezig met mijn hobby’s en vrijwilligerswerk waardoor hij ons menage recht moet houden.”

“Hoe ik het volhoud? Ik heb te veel energie zeker? Ik ga voluit voor ‘beleven’ en ‘verbinden’. Morgen kan het voorbij zijn, dus moet je ervoor zorgen dat je je nu zoveel mogelijk jeunt.” Dat verbinden doet Petra niet alleen in verenigingen. “Ik trommel graag vrienden op om samen naar het toneel of Labadoux te gaan, of om bloed te gaan geven”, vertelt Petra. Het zal je niet verwonderen dat Petra zelf ook bloed geeft. Vier keer per jaar. Uiteraard. (mlt)