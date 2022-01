Een bloemetje voor Peter die graag voor mensen (en dieren) zorgt

Peter is aangenaam verrast als we in Blankenberge aanbellen met een bos ruikers. Enkele jaren geleden moest de horecaman om gezondheidsredenen stoppen met werken. Maar stilvallen was geen optie. Al gauw ging Peter als vrijwilliger aan de slag.

Ken je ook iemand die een bloemetje verdient? Laat het ons weten via mail op bloemetje@kw.be.

“Ik zou graag Peter Van Hoorebeke in de bloemetjes zien”, schrijft Joke Hillewaert in haar mail aan KW. “Een man met ontzettend veel inzet, met een groot hart voor anderen. Hij gaat bij de vzw Oranje (deze vzw richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, red.) mee op uitstappen ter ondersteuning, maakt dingen mogelijk voor een bewoonster die anders niet lukken en hij doet dat op zo’n warme manier dat hij dat bloemetje echt zou verdienen!”

Ik pas met plezier mijn agenda aan om mensen te helpen

“Ik ben inderdaad nogal actief met vrijwilligerswerk bezig”, steekt Peter van wal. “Het CAW van Blankenberge, Covias maar vooral de vzw Oranje in Brugge. Dat is mijn nummer één. Dat vrijwilligerswerk bepaalt mijn leven nu”, lacht de Blankenbergenaar. “Maar ik pas altijd graag mijn agenda aan om nog meer mensen te helpen hoor.” Peter rolde in de Brugse vzw via een spelletje bowling. Even later ging hij mee als begeleider op reizen. Intussen is hij er ook persoonlijke begeleider. “Je leert veel van die mensen. En je krijgt vooral heel veel liefde terug.”

De dagen van Peter zijn goed gevuld maar toch maakt hij ook tijd vrij als mantelzorger voor zijn ouders die wat verderop wonen. Ook zijn partner Steven is een weldoener en helpt een handje bij de plaatselijke Televestiaire. Samen plannen ze een verhuis naar Brugge. “Maar ik blijf mijn vrijwilligerswerk doen in Blankenberge.”

Zorgen is hun tweede natuur, zo ook voor hun demente hondje I’zsazsa. “We hebben de wereld rondgereisd maar nu moeten we voor ons hondje zorgen. Je moet offers maken als je voor huisdieren kiest.”