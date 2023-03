Een bloemetje voor Pascal die als gek pendelt voor vriendin Christel

“Ik zou graag mijn vriend Pascal die in Oostende woont in de bloemen zetten”, schrijft Christel uit Temse aan KW. “Wij hebben al 19 jaar een latrelatie. Toen we anderhalf jaar samen waren, werd ik ziek. Maar Pascal is er steeds voor mij.”

Ken je ook iemand die een bloemetje verdient? Een vrijwilliger, een goeie buur of een duivel-doet-al in de vereniging? Laat het ons weten via mail op bloemetje@kw.be.

“Ik leerde Pascal kennen toen mijn kinderen pubers waren”, vertelt Christel in haar mail aan onze redactie. “We beslisten echter om niet samen te wonen. Toen we anderhalf jaar samen waren, werd ik echter ziek. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit, in het UZ Gasthuisberg Leuven. Ondanks zijn fulltime job in het onderwijs was Pascal er steeds voor mij, ontelbare kilometers tussen Oostende en Leuven. Samen met mijn ouders nam hij de zorg voor mijn kinderen op zich.”

“Na al die jaren is hij nog steeds mijn steun en toeverlaat. Niets is hem te veel. Mijn gezondheidsproblemen schrikken hem nog steeds niet af en hij blijft aan mijn zijde staan. Ook al hebben wij op papier geen verplichting tegenover elkaar, hij staat er steeds voor mij. Hij verdient het dubbel en dik om mijn appreciatie met een bloemetje te laten blijken, want ik krijg het zo moeilijk gezegd: Bedankt voor alles en jouw onvoorwaardelijke liefde!”

“Als je elkaar graag ziet, doe je dat toch gewoon?”

Pascal Rombaut (59) geeft les mechanica in het secundair onderwijs Sint-Joris in Bazel (bij Kruibeke). Goed voor twee uur pendelen vanuit Oostende. “Als klein manneke kwam ik tijdens de vakantie met de familie naar Sparrenduin in De Haan”, licht de vijftiger toe. “Ik heb altijd gezegd dat ik later aan zee zou wonen. Ik woon hier nu een kleine twintig jaar en ik heb nog altijd een vakantiegevoel als ik ’s avonds na het werk thuiskom en een wandeling maak op het strand of de dijk.”

Pascal is duidelijk verrast met het bloemetje. “Als mensen elkaar graag zien, dan doe je dat toch voor elkaar? Soms blijf ik enkele dagen in Temse om voor Christel te zorgen als het wat minder gaat. Of zijn we een weekendje hier aan zee in Oostende. Christel houdt ook van de kust. Ze heeft ook al jaren een abonnement op De Zeewacht.” (mlt)