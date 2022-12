Een bloemetje voor ‘oma kaas’ Yvette

“Onze mama is de liefste”, schrijft Conny Van Lancker naar de redactie van KW. “Ze staat elke dag klaar met koffie, gebak, kaas en salami voor haar vier kinderen, zeven kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.” En dat verdient een bloemetje.

“Pa is er al lang niet meer maar ze heeft er zich doorgeslagen. Hoe moeilijk ook”, gaat Conny verder. “Mama is intussen 82 jaar en ik zou haar zo graag een bloemetje schenken uit dank voor alles.”

Wij trokken dus naar Kaster bij Anzegem waar we toch eerst wat meer wilden weten over die kaas en salami. Yvette Anckaert (82) moet lachen als ik ernaar vraag. “De achterkleinkinderen noemen me zelfs oma kaas. Ik heb altijd een voorraad borrelhapjes in de frigo, blokjes kaas en salami. Ik krijg veel volk over de vloer, vandaar. Ik heb voor al mijn kleinkinderen én achterkleinkinderen gezorgd. Geen enkel kind is naar de crèche geweest.”

Yvette is op haar 82ste nog altijd een bezige bij. “Ik doe alles zelf hier thuis, de was en de plas. Maar ik kook niet. Dat is de moeite niet voor één persoon. In de voormiddag moet ik meteen aan de slag, ik kan niet stilzitten. Maar in de namiddag doe ik het kalmpjes aan. Dan lees ik de boekskes of kijk ik naar mijn favoriete programma’s. Welke? Thuis en Familie. Ja, die lopen op hetzelfde tijdstip maar ik kijk naar Familie tot aan de reclame en schakel dan over naar Thuis.”

Tijd voor verenigingen heeft Yvette niet. “Ik krijg sowieso al veel volk over de vloer. Vroeger had ik daar ook geen tijd voor. Dan was het al koers dat de klok sloeg. Ja, mijn zoon heeft gekoerst. Hij heeft enkele mooie koersen gewonnen zoals Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race”, vertelt de tachtiger terloops. Blijkt dat haar oudste van vier Eric Van Lancker is die tot midden de jaren negentig een mooi palmares bijeen fietste en vandaag de ploegleider is van Israel-Premier Tech van onder meer Chris Froome. (mlt)