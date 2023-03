Een bloemetje voor Nele die de unieke warmte van moeder en dochter koestert

“Ik zou mijn mama in de bloemetjes willen zetten omdat ze dag en nacht voor me zorgt, alhoewel ze zelf gezondheidsproblemen heeft”, mailt de elfjarige Anaïs Verstraete uit Roeselare naar KW. “Ik ben mijn mama heel dankbaar.”

“Mijn mama heeft veel pijn maar ze steekt het weg, zodat ik me geen zorgen zou maken en een mooi leven kan hebben”, gaat Anaïs verder. “Mijn mama doet ook heel veel dingen voor anderen zonder dat ze het vragen. Maar die zijn niet altijd dankbaar en dat doet haar pijn. Daarom ook wil ik mijn mama eens in de bloemetjes zetten.”

Nele Vandemoortele (45) heeft al door heel wat watertjes gezwommen op medisch vlak, zoals ze het zelf omschrijft. “Mijn rug, mijn knie, mijn nek… Ik ben al meermaals geopereerd. Maar nu kunnen ze me niet meer verder helpen met mijn rug. Pijnstilling is de enige therapie die me nog rest. Kine helpt niet, de rugschool ook al niet… Iedere dag komt een verpleegster langs met een spuit morfine.”

“Ik wil Anaïs niet opzadelen met mijn pijn”

Het is de tol die Nele nu betaalt voor haar jarenlange arbeid in de horeca, transport en als marktkramer. “Ik kan niet stilzitten, ik heb altijd als een zot gewerkt”, zucht de mama van twee dochters Anaïs en Amalia (18). “Werken zit er nu niet meer in. Jammer genoeg, want het was mijn leven. Maar het lukt gewoon niet. Ik kan zelfs geen trappen meer doen. Ik heb inderdaad veel pijn, maar ik wil Anaïs daar niet mee opzadelen.”

Nele moest haar vrijetijdsbesteding volledig gaan herdenken. Zo ging ze boeken lezen. “Ik ben ook niet actief in verenigingen omdat ik daar nooit tijd voor had toen ik nog werkte. Ik heb zelfs geen vriendenkring omdat ik altijd druk in de weer was. Ja, het zou eens deugd doen om onder de mensen te komen en niet alleen verpleegsters en dokters te zien.”

Ken jij een vereniging, hobbyclub of vriendenkring waar Nele even haar gedachten zou kunnen verzetten? Neem dan contact met haar op via mailadres nelevdm45@hotmail.com. (mlt)