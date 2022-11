Een bloemetje voor Nadia en Dirk die voor een warm nest zorgen

“Mijn ouders staan altijd klaar voor hun drie dochters!”, schrijft Stacey Desmet aan KW. “Dag en nacht, zelfs nu ze voor de moeilijkste dagen in hun leven staan, sinds papa de diagnose van palliatieve kanker kreeg. Het zijn prachtige mensen.”

Nadia Laroye (60) is duidelijk geëmotioneerd door het mooie gebaar van haar dochter. “Dat is de kern van ons gezin, het draait allemaal rond liefde en respect”, vertelt Nadia. De drie dochters Angie (38), Kimberly (33) en Stacey (30) zijn intussen de deur uit en de familie telt al vijf kleinkinderen, maar de familieband is sterker dan ooit.

“De kinderen kwamen voor ons altijd op de eerste plaats”, vertelt Nadia. “We hebben ons hele leven lang hard gewerkt. Ik werk al vanaf mijn veertiende. Sinds 1 mei ben ik met pensioen. Ik heb dus 46 jaar lang gewerkt, alhoewel ik eerder kon stoppen door rugproblemen en opstekende reuma. Maar ik wilde mijn deel doen in de maatschappij en een voorbeeld zijn voor de kinderen.”

Nadia keek enorm uit naar dat pensioen om samen met haar echtgenoot Dirk (59) erop uit te trekken met de mobilhome. Ook de Harley’s en de elektrische fietsen gingen telkens mee. Er stonden deze herfst zelfs drie maanden Portugal gepland. Maar toen kwam die diagnose, amper vier dagen na haar pensioen.

“Dirk is vrachtwagenchauffeur en hij voelde zich al een tijdje niet lekker. Hij had last van flauwtes en kon dus even niet met de vrachtwagen rijden. Specialisten vonden maandenlang niets. Tot ze een agressieve kanker in zijn slokdarm ontdekten, met uitzaaiingen in de maag en lever. Net nu we eens volop van het leven gingen genieten. Samen cruisen met de mobilhome, op de motor, fietsen, wandelen… Het heeft niet mogen zijn. We hebben de mobilhome intussen verkocht. Ik kan me niet voorstellen om zonder Dirk door Europa te trekken. We zijn altijd samen, akke met zijn makke zoals we dat hier in Geluveld zeggen. Volgend jaar zouden we 40 jaar getrouwd zijn… Maar ik laat het hoofd niet hangen. Zoetje, je moet er zijn voor de kinderen en kleinkinderen, blijft Dirk me op het hart drukken.” (mlt)