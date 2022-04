Een bloemetje voor Myriam die altijd in de weer is voor anderen

“Ik kan doen wat ik graag doe en de appreciatie van mensen is me meer waard dan geld”, glundert Myriam Messiaen (66) wanneer we bij haar aanbellen in Uitkerke met een bos ruikers. “Ik help graag mensen. Er is al genoeg egoïsme in de wereld.”

Het was een lid van Femma Uitkerke dat ons tipte om Myriam in de bloemetjes te zetten. “Ze is altijd in de weer voor anderen, ze houdt de vereniging op de been”, luidt het. Maar het was jaren geleden andersom. “Na het overlijden van mijn man Marc Gadeyne twaalf jaar geleden, was ik even mijn courage kwijt”, herinnert Myriam zich. “Maar het was dankzij Femma en het sociaal contact dat ik er had, dat ik er weer bovenop kwam. Ik ben wie ik nu ben dankzij Femma.”

Ik ben wie ik nu ben dankzij Femma Uitkerke

Femma Uitkerke, zegt Myriam er expliciet bij want ze is fier op haar afkomst. “Geboren en getogen. En ik woon dan ook nog eens in de Uitkerkestraat”, lacht ze. In die straat is Myriam ook al een graag geziene buur. Ook hier helpt ze waar mogelijk. “Als ik iemand een plezier kan doen, dan zal ik het niet laten. Ik help liever iemand dan dat ik zelf iets krijg. Er is al genoeg egoïsme in de wereld.”

Als Myriam bakt, dan bakt ze meteen wat extra voor de buur. “Hij sleutelt aan mijn fiets als dat nodig is. Zo helpen we elkaar.” De vrouw gaat ook graag aan de slag met haar borduurmachine. Namen op schorten, pannenlappen, mondmaskers voor het goede doel…

“Ik ben opgegroeid bij mijn oma en zij was ook heel handig. Ik herinner me haar verhalen over de twee wereldoorlogen en de honger die ze leden. Ik heb veel gerief geschonken voor Oekraïne. Of na de watersnood in Wallonië. “Emmers met deksels om hun eten in te bewaren, daar waren ze heel content mee. Zodat de ratten niet aan hun eten konden. Kan je je dat voorstellen anno 2022?” (mlt)