Een bloemetje voor Marleen die altijd voor iedereen klaar staat

“Graag had ik mijn mama in de bloemetjes gezet”, schrijft Evelien De Cock in een mail aan onze redactie. “Ze staat altijd voor iedereen klaar!” En het helpen van anderen zit de familie precies in het bloed.

“Al meer dan 40 jaar is mijn mama vrijwilligster bij Ziekenzorg, ook als verantwoordelijke om zieke mensen een aangename reis te bieden”, gaat Evelien verder. “Ook op de parochie is ze actief. Zo maakt ze adventskransen, verzorgt ze mee het sober maal… Ze helpt ook twee weduwen in de straat met boodschappen. Of wanneer er iets niet werkt in het huis, bellen ze haar op. Daarnaast zamelt ze ook geld in voor de 1.000 km van Kom Op Tegen Kanker, nadat mijn broer gestorven is aan een hersentumor.”

Het moet in je zitten. Anders hou je het niet vol

Marleen Casier (64) uit Roeselare is sinds twee jaar op pensioen. Daarvoor was ze als verzorgende actief bij Thuiszorg. Zorgen is haar met de pap ingelepeld. “Mijn mama Jeanine Winne was ook heel sociaal geëngageerd”, vertelt Marleen. “Ze was hier op de parochie van Godelieve met veel bezig zoals de kransen en het sober maal. Ik heb veel van die activiteiten overgeërfd van mijn ma. Nu, je neemt die taken wel over maar het moet ook in je zitten. Anders hou je dat niet vol.” Marleen doet veel van haar vrijwilligerswerk samen met haar man Marcel. Zo begeleiden ze vakanties van Samana, het vroegere Ziekenzorg. Ook dochter Evelien engageert zich intussen als begeleider op deze reizen. Het koppel is ook actief voor Kom Op Tegen Kanker. “In 2007 werd een hersentumor aangetroffen bij onze zoon David. De tumor bleek niet kwaadaardig maar viel helaas niet te verwijderen en bleef maar groeien. Zes jaar later is hij overleden.” Sinds 2014 fietsen Marleen en Marcel samen met vrienden en kennissen de 1.000 kilometer voor Trap Mee Tegen Kanker. (mlt)