Een bloemetje voor Marjan (50) die manlief Gino door de coronaperiode helpt

“Een bloemetje zou een grote steun zijn voor Marjan Noyelle uit Moorslede”, schrijft Mieke Penet in haar mail aan KW. “Iedereen kent haar als een supervriendelijk en heel liefdevol persoon. Maar ze heeft het ontzettend moeilijk door corona.”

“Haar echtgenoot Gino Altes vocht weken in AZ Delta voor zijn leven”, gaat Mieke verder. “Samen zijn ze al 30 jaar een vreugdevol koppel. Samen kunnen ze het aan door hun onvoorwaardelijke liefde voor elkaar. Een verhaal dat alleen maar een positief vervolg mag kennen.”

Als we langsgaan in River Wood, waar Marjan (50) werkt als shopmanager, is Gino (50) intussen al zes weken thuis aan het revalideren. “Hij heeft 167 dagen in het ziekenhuis gelegen waarvan 80 dagen op intensieve zorgen”, vertelt Marjan. “Hij lag zes weken lang in coma, zijn leven hing echt aan een zijden draadje.”

De revalidatie was echt starten vanaf nul

Het was in april dat Gino ziek werd, vlak voor de vaccinatierondes. “Hij heeft totaal geen voorgeschiedenis. Hij is positief ingesteld en ook heel sportief. Honderd kilometer fietsen? Daar draaide hij zijn hand niet voor om. Ons zorgeloos, gezellig leventje zakte echter als een kaartenhuis in elkaar, maar intussen is hij wel aan de beterhand. Hij fietst alweer op de hometrainer. Het was echt starten vanaf nul. Praten, stappen, eten…”

Al die maanden stond Marjan aan zijn zijde. Van april tot augustus liet ze haar job als shopmanager even los. “Eerst omdat ik zelf twaalf dagen heel ziek ben geweest, de maanden daarna om bij Gino te zijn.” In september nam Marjan de draad weer halftijds op. “Omdat ik zag dat het beter ging met mijn man en ik weer aan de slag wilde gaan. Om weer wat structuur te hebben… en een doel, om niet constant bezig te zijn met corona. De commerce en onder de mensen zijn, dat geeft me een positieve drive.”

