Een bloemetje voor Marie-Paule die ‘alsan’ aan het werken is

Wat als… je je restaurant (en huis) over te laten zet en rekent dat het tegen je pensioen twee jaar later wel verkocht zal zijn, maar na één maand al verkocht is? Dan ga je bij je (schoon)moeder intrekken. En dat verdient een bloemetje.

“Mijn mama heeft tot vorig jaar op 71-jarige leeftijd steevast elke maandag, donderdag en vrijdag komen helpen in ons restaurant dat we 17 jaar lang uitbaatten”, schrijft Benedicte Pype in een mail aan de redactie van KW. “Ze stond steeds klaar om te helpen in de zaal, maar ook met de afwas en het poetswerk. Sinds we de zaak eind vorig jaar hebben overgelaten, mochten we bij haar intrekken met ons gezin tot ons nieuwe huis klaar is. We zijn haar enorm dankbaar voor alles wat ze voor ons deed en nog doet! Ze heeft een gouden hart en energie voor drie! Daarom wil ik haar heel graag in de bloemetjes zetten! Bedankt mama. Liefs, Benedicte, Danny en uw metekind Matisse.”

“Ik ben al mijn hele leven zo actief”

“Ik ben al heel mijn leven zo actief”, steekt de 72-jarige Marie-Paule Room uit Deerlijk van wal. “Ik heb altijd als bediende bij stad Harelbeke gewerkt. Na mijn uren was ik ‘alsan’ in de weer in de horeca, ‘s avonds en in de weekends. Altijd maar werken, ik heb dus geen tijd voor een sociaal leven in verenigingen bijvoorbeeld. Ik kom sowieso al veel onder het volk.” Dat ze haar dochter, schoonzoon en kleinkind in huis haalde, vindt Marie-Paule evident. “Zolang ze maar niet in de tuin gaan werken. Dat is mijn domein”, knipoogt ze.

“Daarnaast help ik hier in huis een beetje en rijd ik de kleinkinderen wat rond. Ik heb veel voor de kleintjes gezorgd. Maar ze worden groot, straks mogen zij mij beginnen rondvoeren.”

‘s Avonds en in het weekend is de kwieke dame bij haar vriend in Sint-Lodewijk. “In de winter wandel ik tot aan zijn huis, in de zomer heb ik daar geen tijd voor. Te veel werk in de tuin.”