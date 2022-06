Een bloemetje voor mamie Susy die Amina door een moeilijke periode hielp

“Mijn mama Susy De Coster zou een bloemetje of meer verdienen”, schrijft Amina Stubbe (30) uit Veldegem in een mail aan KW. “Waarom? Ze staat sinds het verlies van ons kindje Emmy, op 29 januari van vorig jaar, elk moment voor ons klaar.”

“Ook in mijn zwangerschap van ons regenboogkindje Lizzy, geboren op 1 april, deed ze alles om mij mijn rust te gunnen. En dit alles terwijl ze ook nog de babysit is van de kindjes van mijn broer. Zelfs nu, terwijl wij nu voor haar zouden moeten zorgen wegens delicate breuken aan haar vingers en waardoor ze niet met de auto mag rijden en huishoudelijke taken niet vanzelfsprekend zijn, wil ze liever ons helpen met ons pasgeboren dochtertje. She’s a super mama, mamie en meter!”

“We helpen elkaar dag in dag uit”

Dat Amina haar weg vond naar onze redactie is niet te verwonderen, want haar pa Geert is lokale medewerker bij onze krant. We bellen niet aan bij Susy en Geert in Ruddervoorde met het bloemetje, maar wel bij Amina want de wekelijkse koffieklets vindt deze keer in Veldegem plaats. Ook oma Laura (82) en de kleine Lizzy zijn aanwezig waardoor we dus met een viergeslacht aan tafel zitten. Het zorgen voor elkaar kregen ze met de paplepel ingelepeld. Ook oma Laura zorgde altijd voor de kleinkinderen. “Tot mijn 18de ging ik na school bij oma”, licht Amina toe.

“We helpen elkaar dag in dag uit”, vult Susy aan. “We zijn een heel hechte familie. Ik heb altijd de vroege shift bij TE Connectivity in Oostkamp waardoor ik dus de kinderen onze Domien heeft ook twee kinderen kan ophalen na school. Op donderdag blijven ze zelfs slapen. Toen Amina Emmy verloor, waren we heel vaak samen. We hebben veel gebabbeld, elkaar geholpen maar ook samen geweend. Dat deed deugd, dat je dat kan delen. Bij de geboorte van Lizzy heb ik zelfs drie weken verlof genomen om haar zoveel mogelijk te helpen. Ja, als ik wat doe, dan is het meteen volle vlote”, lacht Susy. (mlt)