Een bloemetje voor Lili die de inwoners van Oostende samenbrengt

“Ik doe dit met hart en ziel. Dit is geen werk voor mij”, lacht Lili Chong (34) uit Oostende als we haar een bos ruikers overhandigen. Het was Fré, één van haar vele vrijwilligers bij ABC aan Zee in Oostende, die haar in de bloemetjes wilde zien.

“Lili werkt voor de stad Oostende bij de dienst Mens & Maatschappij en is coördinator van het project ABC aan Zee”, schrijft Fré Vanhooren in zijn mailtje aan KW. “Hierbij kunnen anderstalige jongeren op een speelse manier kennismaken met het Nederlands, maar ook met het vrijetijdsaanbod in de stad. Lili zelf heeft Maleisische roots en betrekt als vrijwilliger mensen van verschillende leeftijden en nationaliteiten. Zelf kom ik uit Zandvoorde waar niet veel diversiteit is. Lili heeft mijn ogen doen openen en verdient simpelweg een bloemetje!”

Vrijwilligerswerk is mijn passie

Het is nu tien jaar dat Lili in Oostende woont. De bedrijfsjuriste volgde de liefde naar de kuststad. Om zich snel te integreren en Nederlands te leren, gaf ze zich op als vrijwilliger in de sociale sector. Een project als ABC aan Zee is haar dan ook op het lijf geschreven.

“Vrijwilligerswerk is mijn passie”, meent Lili. “Ik haal er heel veel energie uit en ben superenthousiast zoals je kan merken. Dat helpt me ook om mensen te overtuigen. Ik ben een heel fiere Oostendenaar en heb in die tien jaar al een serieus netwerk opgebouwd. Oostende is een mini-kosmos met 130 nationaliteiten. Ik wil die mensen leren kennen en hen ook samenbrengen.”

“Bij ABC aan Zee focussen we ons niet alleen op de kinderen maar ook op de ouders. We tonen hen het aanbod van de stad zoals de speel-o-theek of de bib. Het is mooi om te zien hoe er vriendschappen ontstaan tussen de zowat zestig vrijwilligers en de vele nieuwkomers die we bereiken.”

Mensen verbinden, daar is het Lili om te doen. Dat doet ze ook digitaal met verhalen op de blog https://maroostende.wordpress.comen via haar facebookprofiel Lili Samenleven.