Een bloemetje voor Kathy, de drijvende kracht achter vzw Art Illustria

“Graag zou ik een bijzonder persoon in de bloemetjes zetten: Kathy Vandamme”, schrijft Elisa Boel ons in een mail. “Samen met haar man was ze de drijvende kracht achter de vzw Art Illustria. Maar Richard verloor eerder dit jaar de strijd tegen kanker.”

“Samen met haar, helaas in februari overleden, echtgenoot Richard Boel (ook gekend als kunstenaar Brichard) werkten ze vele jaren hard achter de schermen van Studio Brikat & Art Illustria in Staden”, vertelt Elisa, schoonzus van Kathy. “Ze brachten alles in orde voor evenementen, exposities, kamerconcerten, etc. Ook stonden ze steeds klaar voor alles en iedereen terwijl ze zelf zware tegenslagen hebben moeten incasseren zoals een brand en een zware ziekte, waarbij Richard helaas uiteindelijk de strijd verloor. Nu valt alles op de schouders van de bewonderenswaardige Kathy Vandamme! Chapeau voor deze sterke vrouw. Zij verdient toch echt een bloemetje. Ik duim voor haar.”

“We hebben prachtige jaren gehad ondanks de miserie”

“Ik ben 28 jaar samen geweest met Richard”, mijmert Kathy (56). “Prachtige jaren ondanks het feit dat de miserie sinds 2012 niet meer gestopt is. Dat jaar heb ik mijn been verbrijzeld waardoor ik een jaar in een rolstoel zat. In 2013 is ons atelier volledig uitgebrand. We zagen 25 jaar in rook opgaan. Al ons materiaal en kunstwerken waren in één klap weg.” Maar het ergste moest toen nog volgen, het jaar daarna was er de diagnose van slokdarmkanker bij Richard. “Na een zware operatie en drie jaar revalideren, zag het er eventjes goed uit maar hij is toch hervallen. Niets hielp nog: opereren, bestralen, immunotherapie… De kanker zat tot in zijn lever. Richard had er genoeg van en heeft alle therapieën laten stopzetten. Toen is het heel snel gegaan. Maar we hebben wel zijn verjaardag nog kunnen vieren. En ik heb hem beloofd om de vzw verder te zetten. Niet evident, nu is het overleven”, vertelt de keramiste en juwelenontwerpster. Maar ze doet het toch maar. Chapeau en veel sterkte! (mlt)